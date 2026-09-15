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Manfredonia, l’ex vicesindaco Basta: “Dall’amministrazione La Marca solo parole retoriche, quando si parla di contenuti?”

Tra mal di pancia e selfie in pompamagna, un dato emerge prepotentemente e mi porta a fare una riflessione seria.

Negli ultimi giorni il dibattito pubblico (reso tale da pezzi di maggioranza) si è concentrato sulle “spartizioni” di incarichi, che non mi scandalizzano per niente. Non ho mai creduto alla finta ingenuità, non inizierò di certo adesso.

Ciò che mi preoccupa, e non poco, è Ase invece. Abbiamo visto il post di ringraziamento per il lavoro svolto durante le manifestazioni, ma nessuna parola sul futuro della stessa società.

La stessa situazione dell’Oasi lago salso, il modus operandi è lo stesso. Si trova sul tavolo una proposta (nel primo caso una bozza di piano industriale da poter sviluppare, nel secondo caso una bozza di convenzione per rendere l’oasi una riserva di stato), la si straccia e non si ha la benché minima idea di come proseguire.

Si ricorre ad agenzie interinali perche non si è stati in grado di prevedere eventuali assunzioni basate su un piano industriale, tanto per dirne una.

Ora aspetto con ansia il taglio del nastro del nuovo CCR, chiaramente non opera di questa amministrazione, come la maggior parte dei progetti riguardanti il settore ambiente, ma un tavolo serio su Ase, quando sarà aperto?

Manfredonia è il comune capofila dell’Aro che comprende anche Vieste, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, si è imbastito un tavolo con i comuni e soprattutto i sindaci “amici”, o si è amici solo quando si va sui palchi a parlare a vanvera e di fuffa?

Ormai l’amministrazione La Marca è in carica da più di due anni, e piuttosto che parlare di spartizioni, incarichi, e parole retoriche sbandierate ogni cinque minuti come vessilli vuoti, vorrei tanto poter parlare di contenuti.

Sempre se contenuti ce ne sono.

Giuseppe Basta – Ex Vice Sindaco di Manfredonia