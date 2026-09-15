I Simpson, dal 15 settembre su Italia 2: la famiglia di Springfield conquista l’access prime time

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Dal 15 settembre, I Simpson tornano a prendersi una fascia di prestigio: l’access prime time di Italia 2, dove saranno trasmessi ogni sera alle 20 con due episodi consecutivi. Una scelta che riporta la famiglia di Springfield al centro della programmazione quotidiana, in un orario che intercetta sia gli appassionati storici sia le nuove generazioni. A questo punto è inevitabile chiedersi: perché Italia 2 ha scelto proprio l’access prime time? Cosa rappresenta oggi la serie? E quali curiosità hanno contribuito a renderla un fenomeno culturale senza tempo?

I Simpson approdano su Italia 2: una nuova casa per un classico della TV

La sitcom animata nata dalla matita di Matt Groening nel 1987 torna in una collocazione che ne valorizza la forza narrativa e la capacità di intrattenere un pubblico trasversale. Italia 2, canale 49 del digitale terrestre, ha deciso di puntare su un titolo che non ha mai smesso di essere attuale: dal 15 settembre, I Simpson saranno in onda 7 giorni su 7, alle 20:00, con due episodi che accompagneranno l’ingresso nella prima serata.

La serie, che ha superato gli 800 episodi e festeggia la sua 38ª stagione, è un pilastro della cultura pop. In Italia ha debuttato su Canale 5 nel 1991, per poi trasferirsi su Italia 1 nel 1997, diventando un appuntamento fisso per intere generazioni. La nuova collocazione su Italia 2 permette di riscoprire le gag, la satira e i personaggi che hanno trasformato Springfield in un universo riconoscibile ovunque.

Un fenomeno culturale: dalla matita di Groening al mito globale

La storia dei Simpson è un percorso unico nella televisione mondiale. Nati come brevi corti animati per il Tracey Ullman Show, hanno debuttato come serie autonoma nel 1989 su Fox, conquistando rapidamente pubblico e critica. La rivista Time li ha definiti “la miglior serie televisiva del XX secolo”, consacrandoli come un fenomeno che ha saputo raccontare la società americana con ironia, sarcasmo e una sorprendente capacità di anticipare la realtà.

Molte scelte estetiche sono diventate iconiche: il colore giallo dei personaggi, pensato per catturare l’attenzione durante lo zapping, e le mani a quattro dita, utili a velocizzare l’animazione. Solo Dio e Gesù hanno cinque dita, un dettaglio che gli autori hanno sempre mantenuto per sottolinearne la natura divina.

La serie ha costruito un linguaggio tutto suo: dalla gag del divano, che varia per adattarsi alla durata dell’episodio, alle celebri “profezie”, come l’elezione di Donald Trump o l’invenzione dello smartwatch, mostrate anni prima che accadessero davvero.

Curiosità, record e crossover: perché I Simpson restano un cult

I Simpson detengono il Guinness World Record per il maggior numero di guest star: oltre 800 celebrità hanno prestato la voce o sono apparse come caricature, da Michael Jackson ai Rolling Stones, da Lady Gaga a Stephen Hawking. La serie ha attraversato decenni di cultura pop, parodiando film, serie TV e fenomeni sociali con una precisione che nessun’altra sitcom animata ha saputo replicare.

Gli speciali di Halloween, i celebri Treehouse of Horror, sono diventati un appuntamento cult: episodi dove tutto può accadere, i personaggi possono trasformarsi o morire, e i titoli di coda si riempiono di nomi storpiati in chiave horror.

Negli anni, Springfield ha incontrato universi narrativi completamente diversi: Star Wars, Marvel, Futurama, I Griffin, fino ai crossover con X-Files e altri classici degli anni ’90. Una capacità di reinventarsi che spiega perché, dopo quasi quarant’anni, la serie continui a essere amata e seguita.

Dal 15 settembre, Italia 2 offre una nuova occasione per rituffarsi in questo mondo: due episodi ogni sera, per riscoprire una serie che non ha mai smesso di raccontare la realtà con un sorriso giallo e tagliente.