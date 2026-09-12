Beautiful, anticipazioni 12 settembre 2026: Eric non approva la decisione di Steffy, lui crede che…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 12 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge ha dato ragione a Steffy in merito alla scelta di licenziare Hope perché crede che la figlia di Brooke abbia sbagliato. La Logan in preda all’umiliazione si è sfogata con Carter al quale ha detto che è sempre stata messa da parte perché non è una Forrester.

Anticipazioni Beautiful 12 settembre 2026: Eric si arrabbia con Steffy, lei difende la sua decisione nei confronti di Hope

Steffy alla Forrester Creations parlerà del licenziamento di Hope con Ridge ed Eric deciso da lei dopo che l’ha sorpresa con Finn mentre indossava solo lingerie. Lei ha creduto che stesse provando ancora a sedurlo e si è infuriata.

Eric manifesterà il suo disaccordo in merito alla decisione presa dalla nipote dal momento che Hope fa parte della loro famiglia. Il Forrester pensa che Steffy abbia fatto questa scelta spinta da motivi personali e non crede che sia corretto farlo. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la figlia di Ridge difenderà la sua decisione dicendo ancora una volta che non può più tollerare il comportamento irrispettoso della Logan che più volte ha provato a rovinare il suo matrimonio.