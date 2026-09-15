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VITULANO DRUGSTORE È IL MAIN SPONSOR DELLA SSD GIUSEPPE ANGEL MANFREDONIA

Con grande piacere annunciamo un accordo che ci rende particolarmente felici, perché nasce dalla condivisione di una visione e dalla volontà di investire nello sport come strumento di crescita, formazione e opportunità per i ragazzi e per il territorio.

Accogliamo quindi con entusiasmo Vitulano Drugstore nella famiglia Angel, ringraziando l’azienda per aver scelto di credere nel nostro percorso e di accompagnarci in una stagione che vogliamo costruire con ambizione, serietà e un forte senso di appartenenza.

Marchio leader nella grande distribuzione organizzata del settore home & personal care, con oltre 100 punti vendita in Italia, Vitulano Drugstore legherà il proprio nome alla prima squadra impegnata nel campionato di DR1 Puglia, alle formazioni giovanili dell’Angel Academy e alla MiniBasket School della storica società della pallacanestro sipontina.

È un incontro che ha un significato preciso: due realtà profondamente legate a Manfredonia, ciascuna con la propria storia e la propria identità, che scelgono di camminare insieme mettendo al centro i giovani, lo sport e la crescita della comunità.

«Quando un partner decide di affiancarti in questo modo non sta semplicemente scegliendo una squadra, ma sceglie ciò che quella squadra rappresenta. Per questo siamo molto felici dell’accordo con Vitulano Drugstore e li ringraziamo per aver abbracciato il progetto Angel. È un segnale di fiducia importante, che ci dà ancora più responsabilità e motivazione nel portare avanti il nostro lavoro, dentro e fuori dal campo», commenta Nicola Vuovolo, General Manager SSD Giuseppe Angel Manfredonia.

Dietro questa partnership c’è anche la visione del patron Gaetano Vitulano, imprenditore capace di raccogliere e far crescere una storia familiare costruita sull’impresa, sul lavoro e sulla capacità di guardare avanti. Una visione condivisa anche con i figli Antonio e Angelo, nel segno della continuità, dell’innovazione e di un legame con il territorio che non è mai venuto meno.

Da sempre attento alle dinamiche sociali della città e vicino al mondo dello sport, Gaetano Vitulano ha scelto ancora una volta di investire non soltanto in un progetto sportivo, ma nelle opportunità che lo sport può creare per i più giovani. Ed è proprio questo uno degli elementi che rende questa collaborazione particolarmente significativa per noi.

L’accordo con Vitulano Drugstore rafforza così il percorso della società e conferma una convinzione che accompagna da sempre il progetto Angel: per costruire futuro servono competenze, passione, visione e una rete di persone e imprese capaci di credere davvero nel territorio.

Benvenuta Vitulano Drugstore.

Da oggi, partner strategico del progetto Angel.