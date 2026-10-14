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Basta emergenze annunciate, la città affoga nell’incuria. Servono prevenzione e manutenzione strutturale a Foggia

Le immagini della città colpita dal violentissimo nubifragio di lunedì scorso non raccontano una novità, ma la

cronaca di un disastro annunciato.



Come Europa Verde Foggia, esprimiamo profonda preoccupazione per la vulnerabilità che il nostro tessuto

urbano continua a mostrare di fronte a eventi meteorologici ormai sempre più frequenti e intensi, e che non

possono più essere liquidati come semplici imprevisti.



La situazione critica di questi giorni mette a nudo, ancora una volta, la drammatica carenza di una

programmazione seria e lungimirante sul fronte della manutenzione ordinaria e straordinaria. Emblematico è

quanto accaduto nel pieno centro: la caduta di un albero in Corso Vittorio Emanuele ha sfiorato passanti e

vetture, rischiando di trasformarsi in tragedia; pochi giorni prima un altro albero era caduto in Piazza

Pavoncelli, e poi anche in viale Ofanto, angolo Via Gioberti e corso Garibaldi. Praticamente ogni giorno, una

capitolazione.



A questi episodi si sommano i disagi registrati in più zone della città, dove la furia del temporale ha

trasformato le strade in fiumi, allagato i locali al pian terreno e intrappolato gli automobilisti nei sottopassaggi

completamente sommersi dall’acqua.



La caduta delle alberature non è un evento fortuito, ma il risultato di anni di incuria, potature eseguite male e

di un suolo soffocato dall’asfalto. Parallelamente, i ripetuti allagamenti testimoniano l’incapacità del sistema di

deflusso e della rete fognaria di reggere l’impatto delle piogge, a causa di caditoie e tombini cronicamente

intasati e privi di una pulizia preventiva costante e capillare.



Per queste ragioni, come Europa Verde Foggia rivolgiamo un appello chiaro e fermo all’Amministrazione

comunale.

Chiediamo un piano straordinario e scientifico di censimento e cura del verde, con l’immediata verifica della

stabilità delle alberature lungo le principali arterie cittadine, l’abbandono definitivo delle capitozzature

selvagge e un investimento reale nella corretta gestione del verde urbano.

Sollecitiamo, inoltre, la manutenzione preventiva della rete idraulica e dei sottopassi: non si può continuare a

inseguire l’emergenza dopo che strade e sottopassi si trasformano in trappole, è indispensabile un

cronoprogramma pubblico e trasparente per la pulizia periodica di caditoie, tombini e bocche di lupo su tutto

il territorio comunale.



Infine, sosteniamo l’urgenza dell’avvio di politiche di de-pavimentazione per ridurre le superfici impermeabili,

favorendo il drenaggio naturale dell’acqua piovana e alleggerendo così il carico sulla rete fognaria.

Foggia non può continuare a mettere a rischio la sicurezza dei propri cittadini ad ogni pioggia intensa. La

transizione ecologica e la cura del territorio non sono slogan, ma l’unica via per garantire la vivibilità della città.

Continueremo a vigilare e a pretendere risposte concrete.

Foggia, 14 ottobre 2026

Associazione Cittadina

EUROPA VERDE