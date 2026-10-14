Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il “Dalla” di Manfredonia lancia “Sconfina”, la nuova stagione teatrale 2026/2027 con 100 abbonamenti a sorpresa e a tariffa ridotta

“Sconfina” è il titolo della nuova stagione di prosa 2026/2027 del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia. Il cartellone è ideato e organizzato dal Comune di Manfredonia, da Bottega degli Apocrifi e da Puglia Culture, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Mercoledì 21 ottobre 2026, per festeggiare questo rinnovato e ritrovato appuntamento fra la città e il suo teatro, una giornata intera per presentare e inaugurare la nuova stagione teatrale.

Al mattino è in programma un incontro istituzionale, a partire dalle ore 11.00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Palazzo San Domenico, dedicato al racconto della stagione ai consiglieri comunali e alla stampa.

La sera, a partire dalle ore 20.00 al Teatro “Dalla”, un brindisi inaugurale con l’intera comunità teatrale e un momento di racconto in festa per presentare tutti gli spettacoli e le attività della stagione.

Dopo la sfida vinta dello scorso anno, gli Apocrifi continuano a credere nel patto di fiducia e di credibilità che lega la proposta artistica al pubblico cittadino con una speciale campagna di abbonamenti intitolata “Ti fidi di me?”: un abbonamento a 14 titoli (e uno speciale fuori abbonamento) conoscendone solo le date in calendario, lasciando il titolo e gli artisti come scoperta al giorno della presentazione ufficiale. Una tariffa ridotta per i primi 100 cittadini che decideranno di affidarsi, ancora una volta, alle scelte e alle proposte del cartellone teatrale del Dalla.

La promozione sarà attiva fino a mercoledì 21 ottobre alle ore 20.00, momento in cui il cartellone verrà presentato ufficialmente alla città.

Gli abbonamenti possono essere acquistati e prenotati presso il botteghino del Dalla, dal lunedì al venerdì (dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00). Per informazioni: 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.