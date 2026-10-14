Manfredonia, “Case sparse” senza acqua: la segnalazione

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Spettabile redazione, sono un cittadino di Manfredonia e ho la residenza in una cosiddetta casa sparsa, oggi come faccio ogni mese ho contattato il servizio per farmi portare l’acqua potabile, ed il signore che lo gestisce mi ha detto che gli è impossibile svolgere perché non può caricare in quanto il comune non gli ha dato la concessione.

Ora mi chiedo se il sindaco può fare anche un affidamento temporaneo visto che non possiamo rimanere senza questo bene primario, siamo passati da una fornitura gratuita di 5.000 litri mensile poi ad una compartecipazione alla spesa, a parità di fornitura, di 15€, poi a dovercela pagare in toto ed ora ci tolgono completamente la possibilità di averla.



Tutto ciò mi sembra assurdo visto che per poterci costruire casa il comune ha preteso gli oneri di urbanizzazione (oltre 35000€) in anticipo e ad oggi non sono state eseguite né illuminazione nulla di nulla oggi manca la possibilità di avere l’acqua potabile.

Chiedo alla giunta ed al sindaco se è possibile fare ciò. P. S. Nella mia situazione ci sono un centinaio di famiglie che prendendo acqua non sicura potrebbero ammalarsi pertanto chiedo se non sarebbe il caso di attivare la protezione civile