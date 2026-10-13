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Sanità, De Leonardis (FdI): “Decaro, Pd e M5S fanno il gioco delle tre carte con le ambulanze in provincia di Foggia”

Decaro, Pd e M5S fanno il gioco delle tre carte con le ambulanze in provincia di Foggia. Dopo aver inizialmente tagliato, nei giorni scorsi, le ambulanze del 118 a Torremaggiore, Cerignola, Vieste e Vico del Gargano, si è trovata la classica soluzione della toppa che è peggio del buco. Infatti, per sanare il vulnus venutosi a creare nella città del Basso Tavoliere, la seconda più popolosa di Capitanata dopo Foggia, il centrosinistra ha pensato bene di spostare l’ambulanza da Stornara. In pratica: per risolvere un problema da loro stesso creato, ne hanno creato uno nuovo. Una scelta sconfortante che è la cifra dell’approssimazione con cui il centrosinistra sta gestendo, male, la Regione Puglia, come nella sua ormai ventennale tradizione. Lo dicevo nei giorni scorsi e lo ribadisco con ancor più forza oggi: il diritto alla salute dei cittadini non si garantisce di certo con la calcolatrice ma con una attenta ponderazione rispetto ai bisogni delle comunità. Non è questa la sanità che vogliamo e, peggio ancora, non è questa la sanità che Decaro aveva promesso in campagna elettorale. Ma le promesse, si sa, svaniscono presto e, oggi, la Puglia di Decaro è quella del 118 depotenziato e di 108 lavoratori di Sanitaservice lasciati a casa in Capitanata, nonché quella dell’aumento dell’Irpef ai contribuenti pugliesi il cui diritto alla salute, invece, resta inesistente.

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis