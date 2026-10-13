Politica Capitanata

Sanità, De Leonardis (FdI): “Decaro, Pd e M5S fanno il gioco delle tre carte con le ambulanze in provincia di Foggia”

Comunicato Stampa13 Ottobre 2026
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Sanità, De Leonardis (FdI): “Decaro, Pd e M5S fanno il gioco delle tre carte con le ambulanze in provincia di Foggia”

Decaro, Pd e M5S fanno il gioco delle tre carte con le ambulanze in provincia di Foggia. Dopo aver inizialmente tagliato, nei giorni scorsi, le ambulanze del 118 a Torremaggiore, Cerignola, Vieste e Vico del Gargano, si è trovata la classica soluzione della toppa che è peggio del buco. Infatti, per sanare il vulnus venutosi a creare nella città del Basso Tavoliere, la seconda più popolosa di Capitanata dopo Foggia, il centrosinistra ha pensato bene di spostare l’ambulanza da Stornara. In pratica: per risolvere un problema da loro stesso creato, ne hanno creato uno nuovo. Una scelta sconfortante che è la cifra dell’approssimazione con cui il centrosinistra sta gestendo, male, la Regione Puglia, come nella sua ormai ventennale tradizione. Lo dicevo nei giorni scorsi e lo ribadisco con ancor più forza oggi: il diritto alla salute dei cittadini non si garantisce di certo con la calcolatrice ma con una attenta ponderazione rispetto ai bisogni delle comunità. Non è questa la sanità che vogliamo e, peggio ancora, non è questa la sanità che Decaro aveva promesso in campagna elettorale. Ma le promesse, si sa, svaniscono presto e, oggi, la Puglia di Decaro è quella del 118 depotenziato e di 108 lavoratori di Sanitaservice lasciati a casa in Capitanata, nonché quella dell’aumento dell’Irpef ai contribuenti pugliesi il cui diritto alla salute, invece, resta inesistente.

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis

BCC San Giovanni Rotondo
Comunicato Stampa13 Ottobre 2026