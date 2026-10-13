Attualità Manfredonia

Domani pomeriggio a Manfredonia i funerali di Daniele Trigiani

Redazione13 Ottobre 2026
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Domani pomeriggio a Manfredonia i funerali di Daniele Trigiani

Si terranno domani, mercoledì 14 ottobre alle ore 16.30 le esequie di Daniele Trigiani, nella Cattedrale San Lorenzo Maiorano di Manfredonia.

La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

La salma giungerà domani a Manfredonia alle ore 12 in Cattedrale.

Unipol Manfredonia
Redazione13 Ottobre 2026