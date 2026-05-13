Beautiful, anticipazioni 13 maggio 2026: Brooke parla di un nuovo inizio davanti alla stampa, intanto Ridge…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che si è creata molta tensione tra Poppy e la figlia dopo che la ragazza ha letto le lettere che Tom le aveva spedito, dove sosteneva di essere il padre di Luna.

Anticipazioni Beautiful 13 maggio 2026: Brooke entusiasta a Monte Carlo, Ridge manifesta il suo supporto

Per rilanciare la linea ‘Brooke’s Bedroom’ Ridge e Brooke si sono recati a Monte Carlo e sono entrambi felicissimi. La Logan rilascerà alcune dichiarazioni davanti ai fan e alla stampa, la donna ricorderà il successo conquistato in passato e riferendosi alla nuova collezione rivelerà che sarà lei il volto della linea.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Brooke nel presentare l’evento lo definirà un nuovo inizio per lei. Accanto a lei ci sarà anche Ridge che pieno di entusiasmo manifesterà il suo supporto ed è convinto che anche il pubblico avrà una reazione positiva.