Ischitella: un uomo arrestato dai Carabinieri per furto in attività commerciale
Ischitella: un uomo arrestato dai Carabinieri per furto in attività commerciale
I Carabinieri della Stazione di Ischitella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di un 28enne originario di San Nicandro Garganico, accusato di furto aggravato.
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, sono state avviate dai Carabinieri in seguito ad una serie di furti messi a segno in orario notturno, alla fine del 2025, ai danni di alcuni esercizi commerciali del centro cittadino.
Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma il giovane, nello scorso mese di novembre, si sarebbe introdotto, mediante effrazione della porta d’ingresso, all’interno dei locali di un bar di Ischitella, impossessandosi del denaro contante custodito nei registratori di cassa.
L’indagato – attualmente ristretto presso il carcere di Foggia per altra causa – dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.