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Breve ricordo del vecchio stabilimento Titta Risorgimento

Manfredonia – STABILIMENTO TITTA, una vita in riva al mare, un cuore salato – da sorgiva viva.Mente fertili di antenati, lungo il Viale Miramare di terra ombrosa profumatissima.Commovente immagine che riscalda questa estate moderna – con un’ anima antica.

Noi, In questo paese siamo stati i sogni nuovi, creatori di tante origini marittime – quando il Gargano alto – non conoscevano neanche cosa fosse il turismo e il cuore di una civiltà di progresso – di una storia: chiamata Porta del Gargano.

di Claudio Castriotta