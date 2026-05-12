Beautiful, anticipazioni 12 maggio 2026: Steffy confessa il suo disagio a Finn, Luna non crede a Poppy

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 12 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Hope e Ridge stanno vivendo con grande entusiasmo la trasferta a Monte Carlo in occasione della Global Fashion Summit, lui l’ha anche omaggiata pubblicamente.

Anticipazioni Beautiful 12 maggio 2026: Poppy respinge le accuse, Luna non riesce a crederle

Steffy sta seguendo l’evento da Los Angeles, anche lei sarebbe dovuta partire insieme al padre e a Brooke ma non ha potuto farlo perché quando è arrivata in aeroporto ha scoperto che aveva dimenticato il passaporto. La Forrester proverà una certa amarezza e dirà a Finn che il suo disagio aumenta nel vedere il successo delle Logan.

Hope nel frattempo continua a fantasticare pensando a Finn, la visita di Katie però la riporterà alla realtà. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la discussione tra Poppy e Luna diventerà ancora più accesa dopo che la ragazza ha letto le lettere di Tom. Potrebbe essere stata la madre ad ucciderlo? La donna respingerà ancora le accuse ma la figlia farà fatica a credere alle sue parole.