Grande Fratello Vip 2026, Lucia Ilardo è la terza finalista

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Lucia Ilardo conquista la finale del Grande Fratello Vip 2026

Colpo di scena nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 12 maggio 2026. Il televoto del pubblico ha decretato il nome del terzo finalista ufficiale di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

Dopo Antonella Elia e Alessandra Mussolini, anche Lucia Ilardo conquista un posto nella finalissima del programma più seguito della televisione italiana.

Grande Fratello Vip 2026: chi erano i concorrenti al televoto

Cinque concorrenti si sono sfidati al televoto per conquistare l’accesso diretto alla finale del GF Vip 2026:

Adriana Volpe

Lucia Ilardo

Raimondo Todaro

Renato Biancardi

Raul Dumitras

Nel corso della serata, Ilary Blasi ha radunato i concorrenti nella celebre “Nuvola” per comunicare i primi verdetti. A proseguire la corsa verso la finale sono stati Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Lucia Ilardo.

Ilary Blasi annuncia il terzo finalista del GF Vip

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dallo studio del reality. Tra tensione ed emozione, Ilary Blasi ha rivelato il nome del concorrente scelto dal pubblico per accedere alla finale del Grande Fratello Vip 2026.

A conquistare il televoto è stata Lucia Ilardo, che ha reagito con grande commozione alla notizia.

“Non me l’aspettavo. Sto vivendo un bellissimo sogno. Vi ringrazio tutti”, ha dichiarato Lucia Ilardo in lacrime dopo la proclamazione.

Lucia Ilardo tra i favoriti per la vittoria finale?

Con questo risultato, Lucia Ilardo si conferma una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il sostegno del pubblico potrebbe rivelarsi decisivo anche in vista della finalissima, dove la vippona proverà a conquistare la vittoria del reality.

L’attesa ora è tutta per la finale del GF Vip 2026, che decreterà il vincitore assoluto di questa stagione ricca di colpi di scena ed emozioni.