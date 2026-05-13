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Concorso Giordano: Luisa Corna, Thomas Lang e due ospiti speciali per le giornate conclusive

Il Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano” si prepara alle due giornate più attese: la sezione Drums con Thomas Lang il 14 maggio e la finale del Talent Voice il 15 maggio con Luisa Corna. In giuria anche Antonello Carozza e Paola Folli.

Matteo Trullu, vincitore dell’ultima edizione “The Voice Kids Italia”, e Sophia Renna, già vincitrice del Talent Voice 2025 e trionfatrice alla Corrida di Amadeus, saranno i super ospiti della cerimonia conclusiva insieme a giovani interpreti e all’ensemble Suoni del Sud.

Il 16 maggio è in programma la masterclass di Canto Pop con Paola Folli al Museo Civico.

FOGGIA – Il Teatro Giordano si prepara a vivere le due giornate più intense della XVIII edizione del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”: il 14 maggio riflettori puntati sui grandi protagonisti della batteria con la sezione Drums, mentre il 15 maggio sarà la volta della finale del Talent Voice, tra ospiti speciali, giovani talenti e musica dal vivo.

Dopo le prime tre date dedicate alle audizioni delle sezioni Solisti, Orchestra, Musica d’Insieme e Coro, che hanno coinvolto circa 1.200 alunni provenienti da diverse città italiane, il Concorso musicale Giordano entra nel vivo con gli appuntamenti conclusivi della manifestazione organizzata dall’Associazione “Suoni del Sud”, presieduta da Libera Granatiero, in collaborazione con il Comune di Foggia, il Teatro Umberto Giordano, il Premio 10 e lode, il Premio Clemente Santangelo e la Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Giovedì 14 maggio il Teatro Giordano ospiterà la sezione “Drums – Premio G. Clemente Santangelo”, con batteristi provenienti da tutta Italia. A presiedere la giuria sarà Thomas Lang, batterista austriaco di fama mondiale e riferimento assoluto della tecnica percussiva contemporanea, che nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti internazionali come Peter Gabriel, Robert Fripp, Glenn Hughes, Steve Hackett e Gianna Nannini. Con lui in giuria i maestri Alessandro Napolitano e Claudio Santangelo, insieme agli organizzatori del Concorso: il presidente Gianni Cuciniello e il direttore artistico Lorenzo Ciuffreda.

Le audizioni inizieranno alle ore 9.30 e proseguiranno per tutta la giornata fino alla premiazione finale. Oltre agli attestati per i primi classificati di ogni categoria, saranno assegnate le borse di studio del “Premio G. Clemente Santangelo”.

Venerdì 15 maggio sarà invece il momento del “Talent Voice – Canto moderno Premio Gino Sannoner”, con 20 finalisti scelti attraverso la fase di preselezione curata dalla cantante Paola Folli. I concorrenti arriveranno da diverse regioni italiane e si esibiranno dal vivo accompagnati dall’Ensemble “Suoni del Sud”, interpretando un brano in lingua italiana assegnato dalla direzione artistica e arrangiato dal maestro Domenico de Biase.



A presiedere la giuria sarà Luisa Corna, artista poliedrica dalla voce potente e raffinata, nota al grande pubblico per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo e per i numerosi successi televisivi. Con lei ci saranno Paola Folli, Antonello Carozza, Libera Granatiero, Lorenzo Ciuffreda, Gianni Cuciniello e Domenico de Biase. Saranno assegnati il “Premio della Critica” per la migliore interpretazione e il “Premio 10 e lode” al migliore interprete. Le audizioni del Talent Voice inizieranno alle ore 15.30 e proseguiranno fino alla cerimonia finale di premiazione, in programma alle 20.00.

Ad impreziosire la serata del 15 maggio sarà la straordinaria presenza di Matteo Trullu, trionfatore della quarta edizione di “The Voice Kids Italia”. Il giovane talento sardo, originario di Decimomannu e già polistrumentista raffinato, ha conquistato il pubblico nazionale con una sorprendente maturità artistica, vincendo il talent sotto la guida del coach Nek. La sua esibizione al Teatro Giordano rappresenterà uno dei momenti più attesi della serata.

Attesa anche l’esibizione dell’altra ospite d’eccezione, Sophia Renna, vincitrice della passata edizione del Talent Voice, che tornerà sul palco del Teatro Giordano dopo il successo ottenuto nella passata edizione de la “La Corrida”, dove ha conquistato il pubblico.

Entrambe le giornate saranno presentate da Cristian Levantaci, che nella cerimonia di premiazione del 15 maggio sarà affiancato sul palco da Stefania Benincaso.

Sabato 16 maggio, nella Sala Mazza del Museo Civico, si terrà la masterclass di Canto Pop con Paola Folli, riservata ai vincitori del Talent Voice ma aperta anche a chi desidera partecipare previa iscrizione. Il giorno successivo i vincitori incideranno il loro brano, presso il Clab Studios di Foggia con l’ensemble e il sound engineer Angelo de Cosimo, per la compilation legata al Concorso.





