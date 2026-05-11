Beautiful, anticipazioni 11 maggio 2026: Brooke emozionata, Ridge la omaggia in pubblico

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 11 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge e Brooke sono arrivati da soli a Monte Carlo dopo che Steffy ha dovuto rinunciare alla partenza a causa del passaporto lasciato in ufficio.

Anticipazioni Beautiful 11 maggio 2026: grande clamore per Brooke, Ridge le dedica parole speciali

Sarà tutto pronto per il Global Fashion Summit a Monte Carlo e Brooke sarà entusiasta per il lancio della nuova collezione della Brooke’s Bedroom. Inizialmente apparirà molto emozionata ma sarà pronta a esprimere il messaggio di bellezza senza tempo nel ruolo di icona mondiale.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Logan verrà accolta dallo staff con grande clamore. Anche Ridge le farà un pubblico omaggio definendola una donna coraggiosa e speciale. Il promozionale video conquisterà subito l’internazionale pubblico.