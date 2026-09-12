Quarto Grado, riassunto della puntata dell’11 settembre

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La puntata di Quarto Grado dell’11 settembre ha riportato al centro dell’attenzione il femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dopo essere stata scaraventata dal cavalcavia dell’autostrada A1 dall’ex compagno Federico Vella.

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero ha ricostruito la vicenda attraverso gli ultimi messaggi dell’uomo e gli elementi relativi al suo rapporto con la vittima.

Ampio spazio è stato dedicato anche al dolore della famiglia di Lorena e alla fiaccolata organizzata a Squinzano, paese d’origine della quarantacinquenne, per ricordarla e chiedere giustizia.

La trasmissione ha cercato inoltre di approfondire la personalità di Federico Vella e il crescendo di odio che avrebbe preceduto l’omicidio, soffermandosi sui segnali emersi prima della tragedia.



Nel corso della serata è tornato poi il delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni e ancora al centro di una nuova fase investigativa. Gli inviati e gli ospiti hanno analizzato le nuove consulenze della difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

Tra gli elementi esaminati sono comparsi nuovamente il mistero dell’arma mai ritrovata, la bicicletta nera e il controverso DNA individuato sui pedali.

L’attenzione si è concentrata anche sulla posizione di Andrea Sempio, sulle sue dichiarazioni e sugli elementi che gli inquirenti stanno valutando nell’ambito delle nuove indagini; la chiusura dell’inchiesta è attesa per il 28 settembre e potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per comprendere quale direzione prenderà il procedimento.

La puntata ha infine affrontato anche il caso della profanazione della tomba di Pamela Genini e il mistero legato alla morte di Silvana Damato.

Il caso di Lorena Isceri e il dolore di Squinzano

Il momento più doloroso della puntata è stato dedicato alla vicenda di Lorena Isceri, la quarantacinquenne uccisa dall’ex compagno Federico Vella, che dopo averla fatta precipitare da un cavalcavia dell’A1 si è tolto la vita. La trasmissione ha ricostruito la progressiva escalation che avrebbe caratterizzato il comportamento dell’uomo, concentrandosi anche sugli ultimi messaggi inviati alla madre di Lorena.

Uno degli aspetti affrontati da Quarto Grado è stato proprio quello relativo alla personalità di Vella e al rapporto con la vittima. Il programma ha mostrato le conversazioni dell’uomo con la madre di Lorena, cercando di ricostruire attraverso quelle parole il percorso che avrebbe preceduto la tragedia.

A Squinzano, intanto, si è svolta una fiaccolata in memoria della donna. La trasmissione ha dato spazio alla comunità e alla famiglia, trasformando il collegamento dal paese salentino in uno dei momenti più intensi della serata.

Garlasco, nuove consulenze per la difesa di Stasi

Dopo il caso Isceri, Quarto Grado è tornato sul delitto di Chiara Poggi, con le nuove indagini che continuano a riaccendere l’attenzione sul caso di Garlasco.

La trasmissione ha affrontato gli ultimi elementi relativi alla posizione di Alberto Stasi, condannato definitivamente per l’omicidio e oggi al centro della strategia della difesa, che starebbe valutando gli elementi necessari per una possibile richiesta di revisione.

Tra gli argomenti analizzati sono comparsi il contenuto gastrico di Chiara Poggi, il mistero dell’arma mai ritrovata, la bicicletta nera e soprattutto il DNA individuato sui pedali, uno degli aspetti che continuano ad alimentare il dibattito investigativo e mediatico.

Resta inoltre sotto osservazione la posizione di Andrea Sempio, nuovamente coinvolto nelle indagini dopo la riapertura dell’inchiesta. Quarto Grado ha dedicato diversi approfondimenti alle sue dichiarazioni, alla sua personalità e agli elementi che gli investigatori stanno esaminando.

Il prossimo passaggio importante è rappresentato dalla chiusura delle indagini, prevista per il 28 settembre. La data potrebbe quindi segnare una nuova fase della vicenda, a seconda delle conclusioni alle quali arriveranno gli inquirenti.

Pamela Genini e il mistero della tomba profanata

La puntata ha dedicato spazio anche alla vicenda di Pamela Genini, in particolare alla profanazione della sua tomba. In studio è intervenuto Francesco Dolci, unico indagato per il caso, che continua a dichiararsi innocente e a respingere le accuse.

Il programma ha quindi proseguito l’approfondimento sul mistero della morte di Silvana Damato, un altro caso ancora privo di una risposta definitiva e caratterizzato da numerosi interrogativi investigativi.

Nel complesso, la puntata dell’11 settembre ha mantenuto la struttura tipica di Quarto Grado, alternando il racconto umano delle vittime all’analisi degli elementi investigativi. Da una parte il dolore per Lorena Isceri e per una comunità ancora sconvolta, dall’altra il ritorno su Garlasco, dove l’attesa per la chiusura delle indagini del 28 settembre continua a mantenere il caso al centro dell’attenzione.

FONTI:

Mediaset Infinity

Libero Magazine

Qui Mediaset