Beautiful, anticipazioni 11 settembre 2026: Brooke affronta Ridge, Hope si confida con Carter

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 11 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Steffy è ancora molto turbata per quello che è accaduto con Hope e non riesce a perdonarla per aver provato ancora a sedurre suo marito. Finn ha cercato di tirarla su e di tranquillizzarla dicendole che nessuno potrà mai interferire nel loro matrimonio.

Anticipazioni Beautiful 11 settembre 2026: Ridge difende ancora Steffy, Hope si sente umiliata

Brooke c’è rimasta male con Ridge perché senza nemmeno dare il beneficio del dubbio a Hope ha appoggiato la decisione di Steffy di licenziarla. La Logan affronterà il compagno ma lui continuerà a difendere sua figlia.

Anche Ridge la pensa esattamente come Steffy, crede infatti che Hope abbia commesso un errore quando si è gettata su Finn indossando solo della seducente lingerie. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nel frattempo Hope si confiderà con Carter al quale dirà che quello che è successo l’ha umiliata. A parer suo è sempre stata messa da parte perché il suo cognome è Logan e non Forrester.