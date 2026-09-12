Ballando con le Stelle 2026: Ornella Muti è la tredicesima concorrente ufficiale

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La conferma è arrivata all’improvviso e ha acceso immediatamente la curiosità del pubblico: Ornella Muti sarà la tredicesima concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2026. L’attrice, icona del cinema italiano, ha sciolto ogni dubbio con un video che ha fatto il giro del web, regalando alla nuova edizione del talent un colpo di scena che nessuno si aspettava. Una presenza che promette eleganza, carattere e un ritorno in grande stile sul palcoscenico televisivo. A questo punto, la domanda è inevitabile: quando inizia Ballando con le Stelle 2026? Chi sono gli altri concorrenti? E cosa aspettarsi dalla partecipazione di Ornella Muti?

L’annuncio: il sì di Ornella Muti a Ballando con le Stelle

Il video che ha ufficializzato la sua partecipazione mostra la figlia, Naike Rivelli, che incalza la madre con una domanda semplice ma decisiva: “Mamma, lo fai o non lo fai?”. La risposta della Muti è diretta, senza esitazioni: “Sì, ci vado a Ballando con le Stelle.”

Con questa frase, l’attrice chiude settimane di indiscrezioni e diventa ufficialmente parte del cast. Una scelta che ha immediatamente scatenato entusiasmo e curiosità: vedere una figura così iconica cimentarsi con la pista da ballo è una delle sorprese più attese della stagione televisiva.

Chi è Ornella Muti: un’icona che torna in prima serata

A 71 anni, Ornella Muti continua a essere una delle presenze più affascinanti e riconoscibili dello spettacolo italiano. La sua carriera attraversa decenni di cinema, televisione e teatro, con ruoli che hanno segnato intere generazioni. Negli ultimi anni ha raccontato spesso il suo rapporto con il tempo che passa: alimentazione attenta, pochi eccessi, una filosofia personale che lei riassume così: “Non faccio entrare il vecchiume dentro di me.” Oggi si definisce single per scelta, concentrata su sé stessa e sui progetti che la fanno stare bene. Ballando con le Stelle sembra essere uno di questi.

Il cast completo di Ballando con le Stelle 2026

Con l’ingresso di Ornella Muti, il cast sale a tredici concorrenti ufficiali. Una formazione ricca, variegata, costruita per garantire dinamiche forti e storie molto diverse tra loro:

Aurora Ramazzotti

Alessandro Matri

Eugenio Finardi

Noemi Bocchi

Jimmy Ghione

Riccardo Rossi

Anna Safroncik

Manuela Moreno

Monica Guerritore

Alberto Ravagnani

Massimo Ghini

(più Ornella Muti, tredicesima)

Un gruppo che mescola musica, sport, informazione, spettacolo e web, promettendo una stagione particolarmente movimentata.

Quando inizia Ballando con le Stelle 2026

La nuova edizione del talent di Rai1 debutterà sabato 3 ottobre, in prima serata. Sarà una stagione segnata da novità e da un cast che punta a riportare il programma al centro della conversazione televisiva autunnale.

Resta invece ancora mistero sulla giuria, dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli. La produzione non ha ancora annunciato chi prenderà posto dietro al celebre bancone, alimentando curiosità e attesa.