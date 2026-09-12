Suzuki Jukebox, bufera sull’audio e sui social si invoca Amadeus

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La prima serata di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit ha raccolto su Rai 1 grandi nomi della musica italiana e internazionale, ma numerosi problemi tecnici hanno avuto luogo durante lo spettacolo trasmesso in diretta dall’Inalpi Arena di Torino. Imprevisti che hanno attirato l’attenzione del pubblico sui social. Durante diverse esibizioni sono stati segnalati microfoni spenti o poco efficaci e una resa sonora giudicata da molti spettatori insufficiente. Alcune performance sono inoltre apparse penalizzate proprio dalla qualità dell’audio televisivo. La situazione ha alimentato commenti sempre più ironici e critici, fino alla domanda diventata emblematica della serata: “Ma stasera sono tutti stonati?”. A finire nel mirino non sono stati soltanto i problemi tecnici, ma anche la scelta di riportare in televisione un format inevitabilmente confrontato con la precedente Arena Suzuki di Amadeus.

I problemi tecnici hanno scatenato i social

La serata era stata costruita per celebrare le grandi hit degli anni Ottanta, Novanta e Duemila attraverso gli interpreti originali dei brani. Alla conduzione abbiamo trovato Antonella Clerici affiancata da Clementino. La prima delle due serate, trasmessa venerdì 11 settembre in diretta dall’Inalpi Arena di Torino, ha però dovuto fare i conti con una serie di inconvenienti tecnici che sono diventati rapidamente uno degli argomenti principali della discussione online.

Su X gli spettatori hanno segnalato soprattutto problemi di audio. Alcuni microfoni sarebbero rimasti spenti o avrebbero restituito una resa poco convincente. In altre occasioni le voci sono sembrate poco amalgamate con le basi musicali. Un problema particolarmente evidente proprio perché Suzuki Jukebox è uno spettacolo nel quale la componente musicale dovrebbe rappresentare il cuore assoluto della trasmissione.

I commenti sono diventati rapidamente molto severi. Tra le reazioni riportate nelle ultime ore sono comparsi interrogativi sulla preparazione tecnica della serata. Qualcuno ha ironizzato chiedendosi se le prove fossero state effettuate. Altri hanno parlato apertamente di un audio “pessimo” dalla televisione.

Il problema, secondo una parte del pubblico, è stato particolarmente evidente in alcune esibizioni. La qualità del suono avrebbe infatti finito per penalizzare gli stessi artisti. Da qui è nata anche la domanda sarcastica che ha sintetizzato il sentimento di molti telespettatori: “Ma stasera sono tutti stonati o hanno un audio di ritorno che fa ca…?”.

Anche i cantanti sono finiti nel mirino

La conseguenza più curiosa della serata è stata che alcuni artisti sono sembrati, almeno a una parte del pubblico, meno convincenti del previsto. Commenti particolarmente critici hanno riguardato alcune performance di interpreti molto noti. Alcuni utenti hanno parlato di esibizioni difficili da ascoltare e hanno attribuito direttamente ai cantanti la responsabilità di quanto stavano sentendo.

Altri spettatori hanno invece avanzato una lettura completamente diversa, ritenendo che il problema fosse soprattutto tecnico e che gli artisti fossero stati penalizzati dal sistema audio. È una distinzione importante. Una cattiva resa televisiva può modificare sensibilmente la percezione di una performance dal vivo, soprattutto per la trasmissione in diretta di un programma musicale.

Amadeus protagonista dei social

Come spesso accade quando i fan percepiscono un programma l’erede di un format precedente, le difficoltà della serata hanno fatto riemergere anche il confronto con Amadeus.

Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit arriva infatti dopo l’esperienza di Arena Suzuki, lo spettacolo che ha avuto come conduttore il sempre amato Amadeus. La nuova versione ha mantenuto la stessa idea di fondo, affidandola però alla conduzione di Antonella Clerici e Clementino e trasferendo l’evento all’Inalpi Arena di Torino.

Prorpio il confronto con quella precedente esperienza televisiva ha avuto luogo nel corso della serata. Alcuni utenti hanno scritto di sentire la mancanza di Amadeus, mentre altri hanno definito Suzuki Jukebox una sorta di copia meno riuscita dello spettacolo che lo aveva preceduto.

Un paragone normale dopotutto, perché la trasmissione avrebbe dovuto rappresentare una grande festa della musica dal vivo. Di fronte ai problemi tecnici, una parte del pubblico ha quindi utilizzato il passato come termine di paragone, sostenendo che l’epoca di Arena Suzuki avesse una marcia in più, riuscendo a costruire quell’atmosfera di grande evento musicale che il nuovo programma avrebbe voluto riproporre.

La seconda serata di Suzuki Jukebox prova a cambiare registro

Lo show prosegue comunque con la seconda serata, prevista per sabato 12 settembre, sempre in diretta su Rai 1 dall’Inalpi Arena. Sul palco arriveranno Alberto Bertoli, Anna Oxa, Erminio Sinni, Gaetano Curreri e gli Stadio, Gazebo, Luca Dirisio, Mario Biondi, Paul Young, Sabrina Salerno, Spagna e i Toploader, con Francesco Renga presente nella scaletta televisiva diffusa per la serata.

Dopo le difficoltà incontrate nella prima puntata, la seconda serata rappresenterà quindi anche una sorta di prova d’appello sul piano tecnico. La formula resta quella di un grande jukebox televisivo dedicato alla memoria musicale collettiva, ma questa volta il pubblico potrebbe valutare ancora più severamente la qualità della diretta.

Suzuki Jukebox, insomma, non ha avuto problemi di repertorio e la presenza di artisti capaci di evocare immediatamente decenni di storia della musica popolare si è avuta eccome. La prima serata ha avuto, in realtà, difficoltà a fare arrivare quella musica nelle case degli spettatori nel modo più efficace possibile. E se il pubblico continuerà a percepire problemi di audio, il paragone con Amadeus e con la sua Arena Suzuki rischierà di diventare ancora più ingombrante.

FONTI:

Libero Magazine

Suzuki Press