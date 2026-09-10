Beautiful, anticipazioni 10 settembre 2026: Carter vuole aiutare Hope, Finn tranquillizza Steffy

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 10 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Hope in passato ha provato a sedurre Finn ma questa volta si è trattato solo di un malinteso, lei stava preparando una romantica sorpresa a Carter e non si aspettava affatto di vedere il marito di Steffy nell’ufficio stilisti.

Anticipazioni Beautiful 10 settembre 2026: Steffy ancora turbata, il marito cerca di rassicurarla

Hope sarà ancora sconvolta dopo quello che è successo, a causa di un fraintendimento Steffy l’ha cacciata dalla Forrester Creations e ha cancellato la Hope for the Future. La sua linea per lei era la sua identità, la sua passione.

Carter è davvero dispiaciuto per quello che è accaduto alla Logan, a parer suo Steffy ha sbagliato ed è intenzionato a risolvere l’ingiustizia subita da Hope. Nel frattempo la figlia di Ridge durante una conversazione con suo marito dirà che non riesce a non pensare a quello che è successo con la figlia di Brooke, stavolta ha davvero esagerato. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Finn proverà a tranquillizzare la moglie dicendole che è l’unica donna che ama e che il loro è un solido matrimonio.