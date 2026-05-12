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Spinelli: “A Manfredonia mi sono sentito a casa, mi sono sentito al posto giusto, mi sono sentito di nuovo forte”

Quando sono arrivato qui mi hanno chiesto di scegliere un numero sotto al mio cognome. Ho scelto il numero 98, il mio anno di nascita. Venivo da una stagione complicata, avevo perso l’entusiasmo, quel fuoco che mi faceva sentire vivo. Ho scelto questo numero per ripartire, per sentirmi quello di sempre, per avere l’entusiasmo di quando ero bambino.

Qui è successo tutto questo, mi sono sentito a casa, mi sono sentito al posto giusto, mi sono sentito di nuovo forte.

Ho visto ogni domenica la mia famiglia, le persone che amo lì a tifare per me dandomi un amore e un energia pazzesca, tutta la società, il Presidente, per non avermi fatto mai mancare nulla, i miei compagni che mi hanno sempre supportato e mi sono stati accanto in ogni battaglia, il Mister, lo staff mi hanno aiutato a rendere al meglio settimana dopo settimana, e poi tutta la gente di Manfredonia..

ogni giorno mi avete fatto sentire il vostro calore sugli spalti, per strada, mi avete trascinato, mi avete fatto sentire importante, ci avete sostenuto con il sole e sotto la pioggia, ho passato delle domeniche meravigliose.

Sono felice ed orgoglioso di avervi dato tutto, tutto me stesso.

Non vi dimenticherò mai, grazie.

Michele Spinelli su Instagram