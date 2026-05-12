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Manfredonia, Cicerelli a Telesveva: “Noi Cenerentola ad agosto? Chi capisce di calcio…”

Benny Cicerelli ospite a TeleSveva nella trasmissione SuperMario Sport ha parlato delle sue sensazioni e quelle della squadra a poco più di una settimana dalla salvezza.

“Il nostro percorso è partito con tante difficoltà, però ne è uscito fuori un bel gruppo con un ottimo staff. Potevamo chiudere prima il discorso salvezza, forse ha pesato l’inesperienza. Ci siamo un pò complicati la vita. Ma il gruppo è sano, la società non ci ha fatto mancare nulla e lo stadio ci ha sempre trascinati” così il capitano dei sipontini a TeleSveva.

Manfredonia annunciata come Cenerentola annunciata ad agosto: “Chi capisce di calcio sa che in questo sport conta il lavoro ed il gruppo. Noi addirittura pensavamo anche a qualcosa in più della salvezza…”

“In tanti anni un entusiasmo del genere a Manfredonia non si respirava da un pò” conclude Cicerelli “A me piacerebbe continuare qui, ormai sono tanti anni…”