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Foggia torna ad essere laboratorio nazionale del giornalismo d’inchiesta: al via la 3ª edizione della PRM Academy.

Dal 14 al 16 maggio 2026 la città ospiterà la scuola di formazione per 22 giornalisti under 30 da tutta Italia.

In programma anche tre mattinate nelle scuole superiori foggiane e un grande evento pubblico a Palazzo Dogana.

Torna a Foggia la PRM Academy, la scuola di formazione residenziale intensiva dedicata al giornalismo investigativo per under 30, nata nell’ambito del Premio Roberto Morrione.

Per tre giorni, da giovedì 14 a sabato 16 maggio 2026, il capoluogo ospiterà 22 partecipanti da tutta Italia per la terza edizione di questo appuntamento con al centro il giornalismo, la cittadinanza attiva e le nuove generazioni. Le iniziative si inseriscono nel programma della manifestazione “La città che vorrei – Una bussola per la legalità”, organizzata dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Foggia e dall’Università di Foggia.



Saranno tre giorni di lezioni, confronti, laboratori sul giornalismo, durante i quali i partecipanti potranno misurarsi anche con la preparazione di un pitch, cioè una presentazione concisa di un progetto di inchiesta con l’intento di convincere gli interlocutori della validità e opportunità dell’idea proposta.



La classe sarà composta da 22 under 30 selezionati da un’apposita giuria tra le 92 candidature ricevute per il bando di questa terza edizione.



Verranno visionate e analizzate tre inchieste nate dal Premio Morrione e dal Premio Laganà che diventeranno casi studio per la classe di questa edizione. Quest’anno sono state scelte: “Sulla loro pelle”, video-inchiesta sull’opacità della gestione privata dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e le conseguenze sui diritti fondamentali delle persone migranti. E’ stata realizzata da Marika Ikonomu, giornalista del quotidiano Domani, Alessandro Leone, reporter investigativo e culturale, e Simone Manda, giornalista e videomaker freelance. – “La Giostra”, video inchiesta dedicata alle controverse donazioni ricevute dal partito europeo ECR, guidato dal 2020 da Giorgia Meloni. Inchiesta realizzata da Iacopo Valori, giornalista del programma FarWest di Rai3.

“La rotta delle mangrovie”, l’inchiesta indaga gli effetti della crisi climatica sulle migrazioni, partendo dal caso del Senegal, e le contraddizioni dell’Unione europea nelle politiche di cooperazione e di esternalizzazione delle frontiere. Inchiesta realizzata da Novella Gianfranceschi, giornalista freelance e documentarista, e Niccolò Palla, giornalista freelance e videomaker.



Tutti gli autori e le autrici di queste tre inchieste saranno a Foggia per incontrare e confrontarsi con i partecipanti della PRM Academy. A completare il corpo docente di questa edizione: Giulia Bosetti, giornalista d’inchiesta Rai, Francesco Cavalli, documentarista e segretario generale dell’associazione Amici di Roberto Morrione ETS, Gabriele Cruciata, giornalista d’inchiesta, Francesco De Augustinis, giornalista freelance e documentarista, Stefano Lamorgese, giornalista di Report Rai3 e vicepresidente dell’associazione Amici di Roberto Morrione ETS, Paolo Mondani, giornalista di Report Rai3, Roberto Reale, giornalista e scrittore, docente di Comunicazione e membro del coordinamento del Laboratorio La Cura del Vero dell’Università di Padova, Cecilia Strada, esperta di comunicazione ed europarlamentare, Michele Vollaro, giornalista di Africa e Affari e co-fondatore di Internationalia.

GLI INCONTRI NELLE SCUOLE SUPERIORI

Le autrici e gli autori di queste inchieste saranno gli ospiti di tre mattinate di incontro con gli studenti di tre scuole superiori foggiane: Liceo Scientifico “A. Volta”, ITET “B. Pascal”, ITIS “Altamura- da Vinci”.



INCONTRO APERTO ALLA CITTADINANZA

Accanto alla formazione riservata agli under 30, è in programma l’incontro “Giornalismo sotto minaccia” di venerdì 15 maggio dalle ore 18 nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, in Piazza XX Settembre a Foggia, con Paolo Mondani, inviato di Report Rai3, e Giulia Bosetti, giornalista di inchiesta Rai. Modera Stefano Lamorgese, giornalista di Report Rai 3 e vicepresidente di Amici di Roberto Morrione ETS. Porteranno i saluti Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia, Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia, Silvia Miglietta, Assessora Regionale Politiche culturali e legalità, Filippo Santigliano, Presidente Fondazione Monti Uniti, Francesca De Rosa, vicepresidente della Consulta per la Legalità; Giovanni Celsi, Presidente Amici di Roberto Morrione ETS.

PROMOTORI E PARTNER

L’Academy è totalmente gratuita per i partecipanti grazie a una rete di promotori e partner che credono fortemente nel progetto e nella importanza di sostenere le nuove generazioni di under 30 e il giornalismo investigativo. La PRM Academy è promossa da Amici di Roberto Morrione ETS e dalla Consulta Provinciale per la Legalità, in collaborazione con la Provincia di Foggia, il Comune di Foggia, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, l’Associazione Per il Meglio della Puglia Ets, l’Università di Foggia – Dipartimento DISS e Libera – Coordinamento provinciale.

L’iniziativa gode inoltre del patrocinio di Puglia Culture e della Rete dei Comuni Sostenibili.

www.premiorobertomorrione.it