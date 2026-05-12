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Ambito Territoriale di Manfredonia “Comunità PRO.V.I. Autonomia, socialità, sport”. Nuovo Avviso Pubblico

Nuovo Avviso “Comunità PRO.V.I.

Autonomia, socialità, sport”

È ufficialmente aperto il nuovo Avviso pubblico “Comunità PRO.V.I. – Autonomia, socialità, sport”, uno degli strumenti più rilevanti messi in campo dalla Regione Puglia per sostenere percorsi di vita indipendente delle persone con disabilità.

A darne comunicazione è l’Ambito Territoriale di Manfredonia, che comprende i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.

Il provvedimento, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 192/334 del 9 marzo 2026, mette a disposizione una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, interamente finanziata con risorse regionali.

L’obiettivo è chiaro: accompagnare le persone con disabilità nella costruzione di un proprio progetto di vita, sostenendone l’autonomia, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità. Un approccio che supera la logica assistenziale per puntare sulla valorizzazione delle capacità individuali e sull’autodeterminazione.

Il nuovo Avviso si articola in due linee di intervento:

la prima è dedicata ai progetti individuali rivolti a persone con disabilità grave che, pur in presenza di limitazioni significative, mantengono la possibilità di autodeterminarsi;

la seconda linea, invece, introduce un’attenzione specifica al tema della genitorialità, sostenendo giovani donne con disabilità nel delicato compito di prendersi cura dei propri figli, promuovendo condizioni di maggiore autonomia e sicurezza.

Per entrambe le linee è previsto un contributo massimo di 15.000 euro, per progetti della durata non superiore a 12 mesi.

Le risorse saranno destinate a percorsi personalizzati, costruiti a partire dai bisogni, dalle aspirazioni e dalle potenzialità delle persone beneficiarie.

Possono presentare domanda persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi della normativa vigente, di età compresa tra i 16 e i 66 anni, residenti in Puglia da almeno un anno e in possesso di un ISEE entro i limiti previsti dal bando.

Tra i requisiti richiesti, anche la capacità – anche supportata – di esprimere la propria volontà e di intraprendere un percorso orientato all’autonomia.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma regionale fino alle ore 12:00 del 24 giugno 2026, accedendo con credenziali SPID o equivalenti.

Al termine della procedura sarà predisposta una graduatoria regionale, sulla base della quale verranno distribuite le risorse agli Ambiti territoriali.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email: provi@regione.puglia.it oppure è possibile accedere al:

Punto informativo ambito territoriale di Manfredonia Comuni di Manfredonia – Monte Sant’Angelo – Mattinata – Zapponeta: c/o Consultorio Familiare Diocesano “Centro per la Famiglia Nazareth”

Via San Giovanni Bosco n. 41/A

Referente: Dott.ssa Anna Pia Mione

Cellulare 348/1482995

Email: annapiamione@gmail.com

previo appuntamento il Lunedì e Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Un’opportunità concreta, dunque, per rafforzare percorsi di autonomia e inclusione, mettendo al centro la persona e il suo diritto a costruire il proprio futuro.

Allegati

Comunicato stampa Nuovo Avviso PROVI e PROVI Dopo Di Noi