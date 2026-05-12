Ambito Territoriale di Manfredonia “Comunità PRO.V.I. Autonomia, socialità, sport”. Nuovo Avviso Pubblico
Ambito Territoriale di Manfredonia “Comunità PRO.V.I. Autonomia, socialità, sport”. Nuovo Avviso Pubblico
Nuovo Avviso “Comunità PRO.V.I.
Autonomia, socialità, sport”
È ufficialmente aperto il nuovo Avviso pubblico “Comunità PRO.V.I. – Autonomia, socialità, sport”, uno degli strumenti più rilevanti messi in campo dalla Regione Puglia per sostenere percorsi di vita indipendente delle persone con disabilità.
A darne comunicazione è l’Ambito Territoriale di Manfredonia, che comprende i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta.
Il provvedimento, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 192/334 del 9 marzo 2026, mette a disposizione una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, interamente finanziata con risorse regionali.
L’obiettivo è chiaro: accompagnare le persone con disabilità nella costruzione di un proprio progetto di vita, sostenendone l’autonomia, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità. Un approccio che supera la logica assistenziale per puntare sulla valorizzazione delle capacità individuali e sull’autodeterminazione.
Il nuovo Avviso si articola in due linee di intervento:
- la prima è dedicata ai progetti individuali rivolti a persone con disabilità grave che, pur in presenza di limitazioni significative, mantengono la possibilità di autodeterminarsi;
- la seconda linea, invece, introduce un’attenzione specifica al tema della genitorialità, sostenendo giovani donne con disabilità nel delicato compito di prendersi cura dei propri figli, promuovendo condizioni di maggiore autonomia e sicurezza.
Per entrambe le linee è previsto un contributo massimo di 15.000 euro, per progetti della durata non superiore a 12 mesi.
Le risorse saranno destinate a percorsi personalizzati, costruiti a partire dai bisogni, dalle aspirazioni e dalle potenzialità delle persone beneficiarie.
Possono presentare domanda persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi della normativa vigente, di età compresa tra i 16 e i 66 anni, residenti in Puglia da almeno un anno e in possesso di un ISEE entro i limiti previsti dal bando.
Tra i requisiti richiesti, anche la capacità – anche supportata – di esprimere la propria volontà e di intraprendere un percorso orientato all’autonomia.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma regionale fino alle ore 12:00 del 24 giugno 2026, accedendo con credenziali SPID o equivalenti.
Al termine della procedura sarà predisposta una graduatoria regionale, sulla base della quale verranno distribuite le risorse agli Ambiti territoriali.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email: provi@regione.puglia.it oppure è possibile accedere al:
Punto informativo ambito territoriale di Manfredonia Comuni di Manfredonia – Monte Sant’Angelo – Mattinata – Zapponeta: c/o Consultorio Familiare Diocesano “Centro per la Famiglia Nazareth”
Via San Giovanni Bosco n. 41/A
Referente: Dott.ssa Anna Pia Mione
Cellulare 348/1482995
Email: annapiamione@gmail.com
previo appuntamento il Lunedì e Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Un’opportunità concreta, dunque, per rafforzare percorsi di autonomia e inclusione, mettendo al centro la persona e il suo diritto a costruire il proprio futuro.