Beautiful, anticipazioni 9 maggio 2026: Bill in imbarazzo con Will, nuovo confronto tra Hope e Steffy

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 9 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Bill si ritroverà a dover gestire una situazione imbarazzante con il figlio. Il motivo? Mentre sarà a casa con Poppy i due si lasceranno travolgere dalla passione, quando arriverà Will li troverà in intimità.

Anticipazioni Beautiful 9 maggio 2026: Kate dura con Poppy, nuovo scontro tra Steffy e Hope

Lo Spencer apparirà alquanto a disagio ma deciderà di approfittarne per presentare la nuova compagna al figlio, lui però reagirà con molta freddezza. Anche l’incontro con Luna lo metterà alquanto a disagio, infatti preferirà trasferirsi a casa della madre.

Poco dopo in azienda Kate rivolgerà nuove accuse a Poppy, Luna e RJ la difenderanno ma non riusciranno a far sparire i dubbi della Logan. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che ci sarà un nuovo confronto tra Hope e Steffy alla Forrester Creations. Le due parleranno della Hope For The Future, la Forrester la informerà del fatto che le vendite della sua linea continuano ad essere sempre più deludenti, tra loro scoppierà l’ennesima discussione.