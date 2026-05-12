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Meteo molto incerto per il prossimo fine settimana

Ci sono molti dubbi sul meteo del prossimo weekend così come descritto dagli esperti di 3BMeteo.

Le analisi mostrano la possibilità che sul Mediterraneo e in particolare sull’area tirrenica si formi un vortice ciclonico piuttosto profondo, fino a 995hPa nella giornata di sabato. Se la previsione verrà confermata avremo piogge e temporali anche forti accompagnati da venti ciclonici fino a 80/90km/h e temperature in netto calo.

Il minimo dovrebbe approfondirsi nella giornata di sabato sul Tirreno settentrionale. La perturbazione associata al vortice porterà rovesci e temporali entro il pomeriggio su tutte le regioni centrali e gran parte del Nord con qualche apertura solo al Nordovest. Entro sera peggiorerà anche al Sud.

Nella giornata di domenica rapido miglioramento da ovest con sole prevalente al Nord e centrali tirreniche e una instabilità residua al Sud e lungo l’Adriatico.