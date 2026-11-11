Beautiful, anticipazioni 11 novembre 2026: Logan e Forrester trascorrono un malinconico Natale lontani

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 11 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Zende è rimasto alla Forrester Creations dopo quello che è successo perché sono stati proprio i familiari a chiederglielo. Lui al momento è molto confuso perché ama il suo lavoro ma ha un forte senso di fedeltà nei confronti della sua famiglia. Hope ha provato a rassicurarlo dicendogli che l’azienda è in buone mani.

Anticipazioni Beautiful 11 novembre 2026: tensione e malinconia alla vigilia di Natale, Ridge sta meglio grazie a Taylor

Per i protagonisti di Beautiful quest’anno il Natale sarà decisamente diverso rispetto agli altri anni. A causa delle recenti tensioni nate alla Forrester Creations tra i Forrester, Carter e le Logan ci sarà molta malinconia durante la vigilia dal momento che non trascorreranno insieme le festività.

Ridge dopo la delusione provata, non solo per il tradimento di Carter ma anche per quello di Brooke, sta provando a trovare un po’ di serenità. Dopo aver messo fine alla sua relazione con Brooke lo stilista sta vivendo a casa del padre, ma sta soffrendo molto a causa del comportamento della Logan. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Donna e Pam proveranno, con scherzi e tradizioni culinarie, a portare un po’ di allegria. Intanto, l’arrivo di Taylor farà sentire meglio Ridge, nei suoi occhi infatti ci sarà una nuova luce.