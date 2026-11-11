This is Me, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri arriva la scelta in stile Uomini e Donne: ecco quando va in onda

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Tra gli ospiti più attesi della nuova edizione di This is Me ci sarebbero anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, una delle coppie più seguite dal pubblico di Uomini e Donne. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di una partecipazione speciale dei due all’interno del programma condotto da Silvia Toffanin, che potrebbe dedicare uno spazio agli amori più amati della storia del dating show di Maria De Filippi.

Per la coppia sarebbe pronto un momento particolarmente emozionante, destinato a riportare alla mente alcune delle pagine più importanti del loro percorso sentimentale. Cosa accadrà nello studio di This is Me? Perché si parla di una scelta in stile Uomini e Donne? E quando potrebbe andare in onda la puntata dedicata a Martina De Ioannon e Gianmarco Steri?

This is Me: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri tra le coppie protagoniste

La nuova edizione di This is Me dovrebbe dedicare una delle sue serate alle storie d’amore nate nel mondo di Uomini e Donne.

Tra gli ospiti figurerebbero coppie che hanno segnato la storia del programma, ma grande attenzione sarebbe riservata soprattutto a Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. I due hanno recentemente festeggiato il primo anno insieme e continuano a essere tra le coppie più seguite sui social.

La loro partecipazione permetterebbe di ripercorrere le tappe più importanti della relazione, raccontando al pubblico come è cambiata la loro vita dopo l’esperienza televisiva.

This is Me: la scelta in stile Uomini e Donne per Martina e Gianmarco

L’anticipazione che ha attirato maggiormente la curiosità del pubblico riguarda proprio il momento che vedrebbe protagonisti Martina De Ioannon e Gianmarco Steri nello studio di This is Me.

Secondo le indiscrezioni, la coppia potrebbe vivere una sorta di scelta simbolica in stile Uomini e Donne, rivivendo emozioni che non hanno avuto l’opportunità di condividere all’interno del dating show.

Un momento che riporterebbe i due indietro nel tempo e che permetterebbe ai fan di assistere a una pagina particolarmente significativa della loro storia d’amore.

This is Me: quando potrebbe andare in onda la puntata

Al momento non è ancora stata comunicata una data ufficiale per il ritorno di This is Me su Canale 5.

Le indiscrezioni delle ultime settimane indicano però il 7 dicembre come possibile data di debutto della nuova edizione. Se le voci venissero confermate, il pubblico potrebbe vedere presto in onda anche la puntata con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

L’attesa è già molto alta tra i fan della coppia, curiosi di scoprire come verrà raccontata la loro storia e soprattutto di assistere a questo speciale momento in stile Uomini e Donne che promette di regalare emozioni e nostalgia.