Verissimo, anticipazioni e ospiti del 14 e 15 novembre del talk di Silvia Toffanin

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Nuovo doppio appuntamento nel weekend con Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Anche nelle puntate di sabato 14 e domenica 15 novembre il programma accoglierà numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e della televisione, pronti a raccontarsi tra carriera, vita privata ed emozioni.

Al momento, però, l’elenco completo degli ospiti non è ancora stato ufficializzato e risulta in continuo aggiornamento. Alcuni nomi sono già emersi nelle ultime ore, mentre altri potrebbero essere annunciati nei prossimi giorni. Chi saranno gli ospiti di Verissimo? Chi arriverà nello studio di Silvia Toffanin nel weekend del 14 e 15 novembre? E quali sorprese riserverà il programma ai telespettatori?

Verissimo: gli ospiti della puntata di sabato 14 novembre

Per la puntata di Verissimo in programma sabato 14 novembre alle 16.30 su Canale 5, tra i primi nomi emersi figura Danilo D’Angelo, volto noto al pubblico di Temptation Island.

L’ex protagonista del reality dovrebbe raccontare il proprio percorso televisivo e personale nel salotto di Silvia Toffanin.

L’elenco degli ospiti della puntata, tuttavia, non è ancora definitivo. La redazione del programma potrebbe infatti annunciare ulteriori presenze nel corso delle prossime ore.

Verissimo: gli ospiti della puntata di domenica 15 novembre

Anche per la puntata di domenica 15 novembre, in onda dalle 15.45, gli ospiti risultano al momento in fase di aggiornamento.

Tra i primi nomi circolati c’è quello di Carmen Di Pietro, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 9. La showgirl dovrebbe essere tra i protagonisti dell’appuntamento domenicale insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Come spesso accade per Verissimo, il cast definitivo potrebbe essere completato soltanto nei giorni immediatamente precedenti alla messa in onda.

Quando va in onda e dove vedere il programma

Verissimo andrà in onda sabato 14 novembre alle 16.30 e domenica 15 novembre alle 15.45 su Canale 5. Le puntate saranno disponibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Anche nel nuovo weekend, il programma di Silvia Toffanin proporrà interviste, racconti personali e momenti dedicati ai protagonisti del mondo dello spettacolo e della televisione. Come di consueto, l’elenco degli ospiti sarà aggiornato progressivamente nei giorni che precedono la messa in onda delle due puntate.