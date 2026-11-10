Beautiful, anticipazioni 10 novembre 2026: Zende tra due fuochi, Hope prova a rassicurarlo

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 10 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che i Forrester sono rimasti davvero delusi dal comportamento di Brooke, erano convinti che li avrebbe sostenuti ma ha scelto di schierarsi dalla parte di Carter accettando il ruolo di amministratore delegato alla Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful 10 novembre 2026: Hope si accorge che Zende è pensieroso e lo rassicura sulla nuova gestione della Forrester Creations

I Forrester ancora non sanno che quello di Brooke è un piano per cercare di aiutarli a riprendersi l’azienda, al momento lo ha confessato solo a Zende e gli ha chiesto di mantenere il segreto per evitare che Hope e Carter lo scoprano.

Quando Hope vedrà Zende pensieroso gli dirà che comprende il fatto che dopo le ultime novità alla Forrester Creations i suoi sentimenti siano contrastanti. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il ragazzo ammetterà di sentirsi tra due fuochi al momento, da una parte c’è l’amore che prova per il suo lavoro e dall’altra il senso di fedeltà nei confronti della sua famiglia. La Logan però cercherà di rassicurarlo dicendogli che l’azienda è in ottime mani con Carter e Brooke al comando e gli chiederà di concedere alla nuova gestione una possibilità.