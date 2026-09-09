Beautiful, anticipazioni 8 settembre 2026: Hope spiega la sua versione a Brooke e Carter, voleva…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 9 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che è iniziata una nuova guerra tra Steffy e Hope perché la prima è convinta che la sua ‘rivale’ vuole portarle via Finn. Qualche tempo fa la Logan aveva già manifestato un certo interesse nei confronti del dottore ed è per questo motivo che lui ha preso le distanze da lei.

Anticipazioni Beautiful 9 settembre 2026: Hope non voleva sedurre Finn, a casa di Brooke svela la sua verità

Nei giorni scorsi alla Forrester Creations c’è stato un enorme malinteso, con addosso solo lingerie seducente Hope è inciampata su Finn in ufficio e proprio in quell’istante è arrivata Steffy. Vedendo quella scena naturalmente la figlia di Ridge è rimsta sconvolta e non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro la Logan.

Hope ha cercato di far capire a tutti che non voleva assolutamente sedurre Finn ma è stato del tutto inutile, Steffy in preda alla rabbia l’ha licenziata. Carter vorrebbe aiutarla in un momento così delicato ma lei non sembra propensa a raccontare la verità per non rovinare la loro relazione. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Logan a casa della madre rivelerà la sua versione in merito alla vicenda. Era in lingerie per fare una sorpresa piccante a Carter ed era convinta che fosse entrato lui nell’ufficio.