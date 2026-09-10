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Pietramontecorvino abolisce l’euro, al via il Festival Internazionale dei Templari

Oggi, giovedì 10 settembre, alle 18 l’apertura del borgo medievale con musici e sbandieratori

Fino a domenica il borgo antico diventerà ‘patria’ di storici, musicisti e narratori medievali

Video-contributi di Barbero e Cardini, tavola rotonda in presenza con i più importanti medievisti

Lo spettacolo di fuoco alla Torre Normanna, i giochi del palio medievale, i sapori del tempo che fu

Sabato 12 e domenica 13 nell’itinerario enogastronomico abolito l’euro, si torna ai denari

PIETRAMONTECORVINO (FG) – Il conto alla rovescia è terminato. Oggi, giovedì 10 settembre, iniziano le quattro giornate medievali di Pietramontecorvino. Alle 18, l’apertura delle porte del borgo antico e l’inizio del Festival Internazionale dei Templari saranno annunciati da uno spettacolo di musici e sbandieratori. Alle 18.30, nella Chiesa Badiale, la Lectio Magistralis di Simonetta Cerrini su “La Passione dei Templari”. Dalle ore 21, la cena medievale nella “La Locanda del Borgo”. Dalle 22.30, nella Chiesa Badiale, il “Concerto al buio” per pianoforte e violino con musiche inedite del Maestro Franco De Feo e Nunzio Balestrieri. Il Festival dedicato ai “cavalieri del Tempio” è diretto da Gian Piero Alloisio, cantautore, drammaturgo e produttore italiano che ha collaborato con Giorgio Gaber e Francesco Guccini, e da Simonetta Cerrini, una delle maggiori studiose dei templari. Venerdì 11 settembre, la giornata sarà aperta alle 10 dalle visite guidate nel quartiere medievale di Terravecchia. Alle 18.30, la tavola rotonda su “I Templari, Francesco, la Puglia e la Capitanata” moderata da Simonetta Cerrini, con i video-contributi di Alessandro Barbero e Franco Cardini, mentre alla tavola rotonda in presenza interverranno ricercatrici, docenti e studiosi delle università di Bologna, Foggia e del Salento.

VIA L’EURO, TORNANO I DENARI. Sabato 12 e domenica 13 settembre, le giornate medievali continueranno con la 39esima edizione di “Suoni, sapori, colori di Terravecchia”. In queste due giornate, il Medioevo rivivrà grazie a performance, epiche battaglie, il palio dei quartieri e i sapori del tempo che fu nel percorso tra vie, archi e slarghi di Terravecchia. Il programma dettagliato, con gli orari del corteo e delle rievocazioni storiche e gli spettacoli è consultabile sulla pagina fb ufficiale https://www.facebook.com/pietramontecorvinoproloco. Particolarmente suggestivo, sabato 12, a mezzanotte, il “Gran spettacolo di fuoco alla Torre Normanna” con “Il rogo del Cavaliere Templare”. Domenica 13, alle ore 17, la “Disfida del Borgo”: le tre porte del Borgo Antico si sfideranno attraverso una serie di giochi medievali per la conquista del palio. Anche domenica, come nella prima delle due serate di “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”, i sapori di un tempo saranno protagonisti con degustazioni lungo tutto l’itinerario medievale. Lungo il percorso sarà abolito l’euro che verrà cambiato con i denari, l’unica moneta valida per acquistare e degustare le pietanze della tipicità.

L’ITALIA MEDIEVALE. Sbandieratori e musici da Oria (Brindisi), Piazza Armerina (Enna), Lucera, Torremaggiore, Bitritto; gruppi storici dall’Abruzzo e da tutta la Capitanata, banchi di rievocazione da Napoli e poi, ancora, storici, cantanti, attori e musicisti da tutta Italia: da oggi e fino al 13 settembre, l’Italia Medievale rivivrà a Pietramontecorvino, nell’antichissimo quartiere di Terravecchia, all’ombra dell’imponente e perfettamente conservata Torre Normanna che domina il sontuoso Palazzo Ducale simbolo del borgo. Il Festival Internazionale dei Templari, che fa parte della Templars Heritage Route European Federation (ThREF), è prodotto da ATID, diretta da Gian Piero Alloisio, e dalla Proloco di Pietramontecorvino, in collaborazione con il Comune di Pietramontecorvino e col patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia.