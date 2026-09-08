Beautiful, anticipazioni 8 settembre 2026: Carter vuole combattere per Hope ma scopre che…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 8 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che dopo quello che è successo nell’ufficio degli stilisti la situazione tra Hope e Steffy è degenerata. La figlia di Ridge convinta di aver sorpreso la Logan mentre tentava ancora di sedurre suo marito è andata su tutte le furie.

Anticipazioni Beautiful 8 settembre 2026: Carter prova a confortare Hope dopo il licenziamento

Steffy non solo ha deciso di chiudere la linea di Hope, ma l’ha anche licenziata perché non può più tollerare la sua mancanza di rispetto. Le cose però non sono andate come crede, però non conosce ancora la verità sull’accaduto.

La Forrester ha umiliato Hope davanti a tutti alla Forrester Creations. Lei potrà contare sul supporto di Carter che si recherà immediatamente da lei dopo che Steffy l’ha licenziata. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che l’uomo prometterà alla Logan che combatterà per lei, però scoprirà che non vuole rivelare come stanno realmente le cose. Il motivo? Perché la figlia di Brooke teme di rovinare il loro rapporto e la posizione di Carter alla Forrester.