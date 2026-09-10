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ASL Foggia– Dipartimento Dipendenze Patologiche

“Non è solo un gioco”: corso di formazione dedicato al benessere digitale

18 settembre 2026

Analizzare le conseguenze legate all’uso eccessivo degli strumenti digitali sul benessere fisico, psichico e relazionale e favorire il confronto sulle modalità di intervento per prevenire e trattare le dipendenze. È questo l’obiettivo del corso di formazione “Non è solo un gioco”, organizzato da ASL Foggia, su iniziativa del Dipartimento Dipendenze Patologiche, in collaborazione con Di.Te – Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo e con il Centro Nazionale Formazione e Patentino Digitale.

QUANDO E DOVE

L’evento si terrà venerdì 18 settembre 2026, dalle 8.30 alle 13.30, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Foggia, in via Michele Protano.

L’iniziativa nasce come occasione di riflessione su un fenomeno che coinvolge adolescenti e adulti e che richiede strumenti di lettura aggiornati, criteri diagnostici chiari e percorsi di trattamento efficaci.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO

Il corso è rivolto a professionisti sanitari, dell’area educativa e del sociale che operano nei servizi pubblici e privati, nelle scuole, nei consultori, nei servizi per le dipendenze e nella libera professione.

La partecipazione è gratuita. È richiesta l’iscrizione attraverso il sito www.dipendenze.com oppure tramite QR Code

Al termine dei lavori è prevista la somministrazione di un test per la valutazione dell’apprendimento. Il superamento del test, insieme alla presenza per l’intera durata dell’evento, costituisce condizione necessaria per l’acquisizione di 3,5 crediti ECM. Il corso è in fase di accreditamento per gli assistenti sociali.

IL PROGRAMMA

Nel corso della mattinata saranno messe a confronto tre prospettive cliniche complementari, la psicologia delle dipendenze tecnologiche, la psicoterapia del legame e la clinica psicosomatica, per offrire ai partecipanti strumenti concreti per riconoscere i segnali precoci delle problematiche legate all’uso degli strumenti digitali e per costruire un progetto terapeutico personalizzato.

Saluti istituzionali:

Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale ASL Foggia;

Leonardo Miscio, Direttore Sanitario ASL Foggia;

Massimo Raponi, Direttore Amministrativo ASL Foggia.

Relatori:

Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta, fondatore, presidente onorario e direttore scientifico dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche;

Lorenzo Brocchini, psicoterapeuta, presidente dell’International Society of Bonding Psychotherapy ed esperto Di.Te;

Riccardo Marco Scognamiglio, direttore della Scuola di Psicoterapia Nuova Clinica Nuovi Setting ed esperto Di.Te.

“La formazione rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare fenomeni che coinvolgono sia adolescenti che adulti”, afferma Fausto Campanozzi, Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche di ASL Foggia. “Aggiornare le competenze degli operatori – conclude – significa rafforzare la capacità dei servizi di riconoscere tempestivamente i segnali di disagio per riuscire a intervenire in modo appropriato attraverso percorsi di cura sempre più efficaci e personalizzati”.