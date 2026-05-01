Beautiful, anticipazioni 1 maggio 2026: Brooke svela la novità a Hope, Steffy è contraria

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 1 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Hope guarderà una foto di Finn e Steffy ma chiuderà subito il computer quando la madre la raggiungerà in ufficio. Brooke le dirà che Ridge le ha chiesto di tornare ad essere il volto della collezione ‘Brooke’s Bedroom’. La giovane Logan sarà entusiasta per lei, infatti le consiglierà di accettare e lei dirà di averlo già fatto.

Anticipazioni Beautiful 1 maggio 2026: Steffy non è d’accordo con la decisione di Ridge

Steffy sarà ancora turbata dopo aver scoperto che la Polizia in assenza di prove ha rilasciato Sheila e ne parlerà con Ridge, pensa che possa essere solo lei la colpevole. A Ridge manifesterà poi il suo disaccordo in merito alla proposta che ha fatto a Brooke.

La Forrester non pensa che far tornare la Logan il volto della linea di intimo sia una cosa positiva perché pensa che il brand farebbe un passo indietro. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Ridge le spiegherà il suo punto di vista, a parer suo per le donne di ogni età sarà un messaggio di autodeterminazione.