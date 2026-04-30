Javier Martinez, rivelazione su Helena Prestes: cosa ha detto l’ex gieffino

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Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati del Grande fratello 2024 dove ha trovato l’amore e la popolarità. Dopo aver concluso il campionato di A3 con la Terni volley academy, l’uomo ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita a Lecco insieme ad Helena Prestes. Proprio il pallavolista argentino ha fatto una rivelazione in merito alla modella brasiliana, dando un appuntamento ai suoi fans. Javier Martinez ha scritto nel suo canale d’Instagram: “Ci vediamo stasera per una bella live su Tiktok dove finalmente spieghiamo cos’è il mate, come si fa e le sue proprietà.” L’uomo ha quindi aggiunto: “Spoiler: dopo ci sarà anche la cavallina che è pazza del mate anche se non lo vuole ammettere.” L’ex gieffino ha svelato di aver tramandato la sua passione per la bevanda argentina ad Helena Prestes, con la quale ha una storia da un anno e mezzo.

Javier Martinez e quel retroscena su Helena Prestes

L’ex opposto della Terni volley academy ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok, dove ha spiegato cos’è il mate, una bevanda tipica argentina che è solito consumare. In questa circostanza, Javier Martinez ha rivelato un retroscena in merito ad Helena Prestes, dichiarando in questo modo: “anche lei beve il mate, sembra davvero argentina, è brava anche a farlo.. è una gran compagna di mate anche da questo punto di vista”. Gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – sono attualmente distanti. Il pallavolista è a Lecco mentre l’influencer brasiliana si trova in America e più precisamente a New York per impegni di lavoro.