Helena Prestes da sola a New York: parla Javier Martinez

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. La coppia è nuovamente distante per motivi di lavoro. La modella brasiliana è volata in America e più precisamente a New York per svolgere alcuni lavori in collaborazione con la sua agenzia di moda. La donna ha raggiunto gli States da sola e non col compagno, conosciuto all’interno del Grande fratello 2024. Proprio Javier Martinez ha deciso di fare una diretta nel suo profilo Tiktok, dove ha dato ai fans una spiegazione in merito alla sua scelta di non partire insieme alla fidanzata. L’ex opposto della Terni volley academy ha dichiarato le seguenti parole:“Lo dico da subito per evitare gente che sfracassa la vita, siamo due persone mature: io ed Helena Prestes. Tutti i due hanno le loro attività, hanno cose da fare, se in questo preciso momento non sono in America con lei vuol dire che se entrate in questa casa vedrete che è un casino di scatolini, cose da fare.”

Javier Martinez spiega perchè non è in America con Helena Prestes

Javier Martinez ha spiegato ai suoi sostenitori il motivo per il quale non è partito con la compagna per l’America. Il pallavolista argentino ha raccontato di aver consigliato ad Helena Prestes di andare senza di lui, in quanto intenzionato a sistemare l’abitazione dove si è trasferito da pochi giorni a Lecco. L’uomo non ha escluso la possibilità di raggiungere l’ex gieffina a New York, aggiungendo però: “se mai ci sarà modo o tempo di raggiungerla bene altrimenti la vedrò quando torna, come fa una persona sana e non tossica.” Gli Helevier non hanno paura della lontananza, consapevoli che il loro amore è più forte di tutto.