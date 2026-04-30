Grande fratello vip, svelati i cachet di Alessandra Mussolini e Adriana Volpe: cifra record

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Questa edizione del Grande fratello vip si appresta a concludersi il prossimo 19 maggio con una finale ricca di colpi di scena. Tra le protagoniste assolute del reality show: Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, le quali si sono rese protagoniste di vivaci scontri all’interno della casa più spiata d’Italia. In queste ore sono stati rivelati i cachet che le due donne percepirebbero per prendere pare al Grande fratello vip. Secondo il giornalista Davide Maggio, Alessandra Mussolini guadagnerebbe 350 mila euro a prescindere dal numero di puntare che rimarrà in gioco. Una cifra davvero record per il volto rivelazione di questa edizione del reality show.

Grande fratello vip, Adriana Volpe prenderebbe dai 7 ai 12 mila euro a puntata

Adriana Volpe, invece, prenderebbe una cifra più bassa per partecipare al Grande fratello vip. Secondo quanto riportato dal settimanale Novella 2000, la nota conduttrice italiana guadagnerebbe dai 7 ai 12 mila euro a puntata. Proprio Alessandra Mussolini, Adriana Volpe ed altri inquilini sono attualmente al televoto che decreterà il secondo finalista di questa edizione del reality show. Secondo i sondaggi trapelati in rete ci sarebbero buone possibilità di vedere una tra l’ex deputata e la conduttrice diventare finalista ed affiancare così Antonella Elia. Non resta che attendere ancora qualche giorno per vedere cosa accadrà…