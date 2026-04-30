Affari Tuoi, Silvia vince alla Regione Fortunata e ora dovrà mantenere la promessa del quarto figlio

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Puntata emozionante, divertente e soprattutto vincente, quella del 30 aprile di Affari Tuoi. Il mese si è chiuso con un colpo di scena degno di un finale da romanzo. Una vittoria alla Regione Fortunata, conquistata da Silvia! Accanto a lei, la sorella minore, con cui il legame appare profondo e autentico. In gioco, però, non c’erano solo i premi: aleggiava una promessa, fatta tra Silvia e il marito, legata a un possibile quarto figlio. Ma a una condizione ben precisa.

Chi è Silvia, la concorrente del 30 aprile di Affari Tuoi

Silvia arriva da Roma ed è mamma di tre figli. Con il marito Mario ha stretto un patto speciale. Il quarto bambino sarebbe arrivato solo in caso di una vincita ad Affari Tuoi pari o superiore ai 50 mila euro. La loro storia sembra scritta da un destino un po’ birichino. Si sono conosciuti in un locale anni fa, e quando lo vide, Silvia volle presentarlo a sua sorella Camilla. Alla fine, però, la scintilla è scattata tra la concorrente e l’uomo in questione. Da lì, una famiglia costruita con amore, con tre figli arrivati nell’arco di quattro anni.

La partita di Silvia finisce alla Regione Fortunata: quanto ha vinto

Casualmente, quasi come fosse un segnale del destino, Silvia pesca il pacco numero 4. Quattro, proprio come i figli che sogna. Eppure la partita non si mette subito in discesa, anzi, prende una piega incerta, tanto da spingere le due sorelle a cambiare pacco e scegliere il 14. Il percorso si fa teso, ogni scelta pesa come un bivio.

Si arriva così alla Regione Fortunata: Calabria per i 100.000 euro, Marche per i 50.000. Il primo tentativo sfuma rapidamente, lasciando in gioco le Marche, suggerite dalla ballerina Martina, e il Piemonte, indicato dal comico Herbert. La tensione di fa sempre più incalzante. Stefano De Martino orchestra il momento con abilità, chiamando accanto a sé proprio Herbert e Martina, mentre il tempo sembra rallentare. Poi, la rivelazione. Quella che ribalta tutto e accende i sorrisi. La Regione Fortunata è le Marche! Cinquantamila euro vinti. E, con quella cifra, una promessa pronta a trasformarsi in realtà. Silvia e Mario, a questo punto, hanno un motivo in più per guardare al futuro… magari con una culla in più in casa. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi saluta le gemelle siciliane che arrivano in finale con una vincita sicura