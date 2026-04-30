Grande fratello Vip, Alessandra Mussolini verso un nuovo ruolo: l’indiscrezione

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Alessandra Mussolini è stata senza dubbio la rivelazione di questa edizione del Grande fratello vip che chiuderà i battenti il prossimo 19 maggio sui teleschermi di Canale 5. L’ex deputata europarlamentare è amata sia dai fans che dalla critica grazie al suo carattere senza filtri. In queste ore, la donna è finita al centro di un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe davvero del clamoroso. Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui annuncia: “Buone notizie per i fans di Alessandra Mussolini. Ilary Blasi ed il Grande fratello vip avrebbero già partorito l’idea di vederla come opinionista nella prossima edizione. Per l’ufficialità per ora è presto ma l’idea è svolazzata già da un corridoio all’altro.”

Alessandra Mussolini prossima opinionista del Grande fratello vip?

L’ex deputata europarlamentare potrebbe diventare la nuova opinionista del Grande fratello vip dopo aver sorpreso gli autori in questa edizione. Alessandra Mussolini potrebbe andare ad affiancare Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio. La donna ha dimostrato di avere le giuste capacità per ricoprire il ruolo. Il suo carattere e la sua dialettica potrebbe dare filo da torcere a Selvaggia Lucarelli, con la quale si è resa protagonista di importanti scontri all’inizio di questa edizione del reality show.