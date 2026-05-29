Beautiful, anticipazioni 29 maggio 2026: Steffy vuole allontanarsi da Finn, Hope assicura…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 29 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Steffy sarà davvero arrabbiata dopo che Finn le ha confessato di essere stato baciato da Hope durante la festa che si è svolta a casa di Eric. Più volte gli aveva detto che non si fidava di lei ma lui non ha voluto darlo ascolto.

Anticipazioni Beautiful 29 maggio 2026: Hope cerca di rassicurare Brooke, cosa teme la Logan

La Forrester non dubita della sincerità e dell’amore del marito, anche lei è molto innamorata però la situazione che si è creata la fa soffrire. Steffy infatti chiederà un po’ di tempo a Finn, sentirà infatti il bisogno di stare un po’ lontana per capire come affrontare ciò che è successo con Hope.

Intanto Brooke manifesterà non poca preoccupazione dopo la rivelazione della figlia, teme che non riuscirà a tenere a bada i sentimenti che prova per Finn e che possano nascere nuove tensioni tra Forrester e Logan. Hope però si assumerà le sue responsabilità e dirà alla madre che non commetterà altri errori. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Ridge sarà felice di sapere che Taylor resterà a Los Angeles. Al Forrester dirà che ha preso questa decisione perché Steffy ha bisogno della sua vicinanza.