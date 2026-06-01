Shaila Gatta difende Helena Prestes: l’inaspettato gesto social

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Helena Prestes e Shaila Gatta sono tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. La modella brasiliana e l’ex velina di Striscia La Notizia si sono ritrovate in un programma insieme a distanza di tempo dalla loro partecipazione al Grande Fratello 2024. Per questo motivo, c’era grande attesa di vedere come si sarebbero comportate le due donne dopo gli accesi scontri di cui si erano rese protagoniste all’interno della Casa. Con grande sorpresa, Helena Prestes e Shaila Gatta hanno dimostrato di andare d’accordo o almeno hanno cercato di avere un rapporto civile. Nelle puntate di The 50 Italia pubblicate su Prime Video, le due donne hanno saputo fare squadra, tanto da rendersi protagoniste anche di alcuni siparietti. Un rapporto che ha sorpreso il pubblico, tanto che in rete si leggono commenti del tipo: “Ma quanto sono maturate, orgoglioso di loro“.

The 50 Italia, Shaila Gatta si è gettata alle spalle i problemi sorti con Helena Prestes

In queste ore, Shaila Gatta è tornata a parlare di Helena Prestes. L’ex concorrente del Grande Fratello ha risposto ad un commento di un utente sui social in cui sbeffeggiava la modella brasiliana. La napoletana ha preso le difese della compagna di Javier Martinez, dimostrando di essersi gettata alle spalle le dinamiche nate all’interno della Casa. La donna ha scritto: “Chi è in pace con se stesso non vede rivali ovunque. Esistono i giochi, le esperienze, i percorsi che iniziano e finiscono. Ma la vita vera, per me, è sempre stata altro. Oggi la mia priorità è coltivare le mie passioni e ricordarmi chi sono, cosa che mi rende felice e cosa che mi ha sempre resa unica: ballare, emozionarmi e restare fedele al mio cuore. Le ferite vanno trasformate in esperienze altrimenti non servono a nulla. Perdonare dentro di sé è sempre il primo passo per imparare qualcosa da quello che viviamo e dargli un senso. Ti abbraccio.”