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Rottura Verdi-PD a Manfredonia: De Luca restituisce al Sindaco le deleghe

Europa Verde – Verdi di Manfredonia comunica che, nostro malgrado, il nostro consigliere De Luca

Alfredo ha restituito al sindaco le seguenti deleghe: politiche di resilienza alla crisi climatica,

biodiversità e città sostenibile.



Questa sofferta decisione è dovuta alla inaccettabile imposizione di un aut aut posto dagli

assessori Valentino e Gentile al sindaco di Manfredonia di scegliere tra la partecipazione loro e

quella del consigliere ad una riunione al MASE per la questione Oasi Lago Salso in cui dovevano

andare tutti insieme.



Questo è solo l’episodio finale di un rapporto difficile con la assessora all’ambiente in quanto le

deleghe si sovrappongono in parte alle materie di spettanza della stessa. Un rapporto che non è

mai stato possibile costruire in termini di leale e reciproca collaborazione e riconoscimento sia

delle competenze nelle materie assegnate sia del ruolo politico di Europa Verde – Verdi, che è

partito ecologista.



Episodi simili a danno del nostro consigliere sono già accaduti in passato.

Abbiamo chiesto un confronto con il PD cittadino, ma il segretario Panza ed i due assessori si sono

sottratti all’invito del sindaco e siamo stati costretti a coinvolgere i responsabili provinciali e

regionali di Alleanza Verdi e Sinistra, invano.



Il nostro Consigliere viene ostacolato nell’esercizio delle funzioni che gli sono state assegnate

perché probabilmente c’è chi ritiene che le sue competenze possano mettere in ombra altri.

Dispiace che questa scortesia politica venga da parte del PD, la cui leader da poco ha affermato di

essere “testardamente unitaria”.



Per spirito di servizio restiamo in maggioranza e continueremo a vigilare ed a lavorare su tutti i

temi fondamentali per la città ed utilizzeremo tutte le prerogative che lo statuto ed il regolamento

assegnano ai consiglieri comunali ed il Consigliere De Luca eserciterà, come sempre ha fatto con

con zelo e competenza il ruolo di presidente della commissione consiliare urbanistica ed ambiente.

Restiamo liberi e fedeli al compito che ci siamo assunti nei confronti dei nostri elettori e della città.



Innocenza Starace Portavoce Cittadino Europa Verde



Alfredo De Luca Portavoce Cittadino Europa Verde

Manfredonia 01.06.2026