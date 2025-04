Beatrice Luzzi senza freni dopo il GF: “Lorenzo infantile, Helena e Shaila predatrici”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Beatrice Luzzi ha affiancato Alfonso Signorini nei panni di conduttrice nella 18esima edizione del Grande Fratello e non è certo passata inosservata con il suo modo di fare e il suo pungente carattere. Puntata dopo puntata ha sempre espresso la sua opinione in modo schietto, senza troppi giri di parole.

A pochi giorni dalla finale del reality si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, durante la quale ha lanciato delle frecciatine ad alcuni ex gieffini. Beatrice Luzzi riferendosi a Lorenzo Spolverato ha fatto sapere che lo trova molto infantile, ma non ha risparmiato critiche nemmeno ad Helena Prestes e Shaila Gatta definendole delle predatrici.

Beatrice Luzzi svela quali sono i concorrenti del GF che ha apprezzato di più

Il primo nome che ha fatto l’ex opinionista del Grande Fratello è quello di Amanda Lecciso dicendo che le è piaciuta per il suo stile civile. Su Chiara Cainelli ha invece detto: “Mi piace Chiara perché riesce ad argomentare con intelligenza, dicendo cose anche scomode senza mai arrivare a confronti violenti“.

Beatrice Luzzi si è ritrovata spesso al centro di critiche e polemiche, in molti l’hanno ‘bocciata’ nei panni di opinionista. C’è anche chi l’ha accusata di essere sempre stata super partes, lei ci ha tenuto però a precisare di aver apprezzato e criticato quasi tutti i concorrenti a seconda delle situazioni. A detta sua ha cercato di criticarli quando uscivano fuori dalle righe di un civile confronto e di supportarli o indirizzarli quando li vedeva fragili.