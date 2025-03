Stefania Orlando lancia una velenosa frecciatina a Beatrice Luzzi: “Ci prova a fare l’opinionista ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua ad essere teso il rapporto tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando, nelle ultime settimane le due si sono più volte attaccate e criticate non nascondendo la loro reciproca antipatia. Durante il percorso dell’ex gieffina nella casa più spiata d’Italia l’opinionista non ha perso occasione per scagliarsi contro di lei, in molti le hanno anche fatto notare che non sempre è stata obiettiva nei suoi confronti.

Le due si sono scontrate in studio dopo l’eliminazione di Stefania Orlando al Grande Fratello e sembra che non abbiano nessuna intenzione di deporre l’ascia di guerra. Infatti, in un’intervista concessa al settimanale Chi l’ex gieffina ha lanciato una nuove frecciatine contro Beatrice Luzzi. La nota showgirl ha fatto sapere che il suo reality è iniziato involontariamente a Pomeriggio Cinque quando ha messo in discussione il rapporto tra Shaila e Lorenzo e quando si è detta in disaccordo con le parole dell’opinionista.

Beatrice Luzzi di nuovo nel mirino di Stefania Orlando: cosa ha detto l’ex gieffina su di lei

Durante l’intervista Stefania Orlando ha rivolto dure critiche alla Luzzi, tra le varie cose ha detto: “La differenza tra me e Beatrice è che io non mi metto in competizione e non ho bisogno di accusare nessuno per emergere”. Ha fatto poi sapere di aver notato in un confronto diretto avuto con lei in puntata che l’opinionista non è stata in grado di argomentare il suo pensiero. A detta sua ha solo assecondato il pensiero dei suoi fan per fare leva sul loro sentimento.

In merito al ruolo che Beatrice Luzzi sta svolgendo nell’attuale edizione del Grande Fratello ha poi detto: “Credo che più che fare l’opinionista ci stia provando“. Stefania Orlando ci ha tenuto anche a precisare che lei ha solo criticato alcuni atteggiamenti di Lorenzo e Shaila perché sembravano un po’ troppo teatrali, però non impedirebbe mai ad una donna di essere libera.