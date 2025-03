Beatrice Luzzi bocciata al Grande Fratello: “È troppo schierata, banale e scontata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Beatrice Luzzi nell’attuale edizione del Grande Fratello sta affiancando Alfonso Signorini nei panni di opinionista. In molti stanno adorando il suo modo di fare e le sue opinionisti, però sta facendo i conti anche con molte critiche.

C’è infatti chi ha ‘bocciato’ senza giri di parole il ruolo che sta ricoprendo al Grande Fratello, tra questi anche Grazia Sambruna. Ospite di Alfonso Signorini nel suo programma web ‘Boom’ la giornalista non ha risparmiato dure critiche all’attrice. Tra le varie cose ha detto: “Come opinionista del Grande Fratello è troppo schierata. Difende sempre i giovinastri, quindi Spolverato e Shaila, contro tutti gli altri. È banale e scontata“.

Grazia Sambruna attacca Beatrice Luzzi: cosa ha detto la giornalista contro l’opinionista del Grande Fratello

Secondo la nota giornalista già dieci minuti prima che l’opinionista intervenga si sa già cosa avrà da dire, chi difenderà e perché. Al conduttore ha anche detto Beatrice Luzzi sostiene che sono tutti invidiosi di Lorenzo e Shaila, si è quindi chiesta chi vorrebbe essere come loro nella vita.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello l’opinionista ha avuto un acceso battibecco con Stefania Orlando, dallo studio del reality tra le altre cose l’ha accusata di essere prepotente e cattiva. Tra le due non corre affatto buon sangue e non perdono occasione per dimostrarlo. Quando Alfonso Signorini ha detto che vuole indagare su cosa abbia contro Stefania Grazia Sambruna ha replicato dicendo che la showgirl le ha dato torto due volte a Pomeriggio Cinque ed è per questo che a parer suo ce l’ha con lei.

