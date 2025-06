[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barbara D’Urso torna prepotentemente al centro del dibattito televisivo, un’indiscrezione infiamma il dibattito, la presentatrice partenopeo dovrebbe essere la protagonista di un clamoroso ritorno in Rai. Secondo quanto trapelato e riportato da diverse fonti, tra le quali Fanpage e Davide Maggio il suo nome sarebbe comparso nelle bozze dei palinsesti Rai 2025/2026, con un progetto importante che prevederebbe ben otto puntate in prima serata, posizionate il venerdì sera.

Secondo i rumors, Barbara D’urso tornerebbe in TV con una idea di cui si è parlato a lungo in passato, una specie di “Carramba”, ma nel suo stile. C’è chi scommette che la proposta verrà “stracciata” dai vertici Rai. Altri vorrebbero fortemente il suo ritorno in TV sicuri di un successo.

Barbara D’Urso ufficiale torna in TV, Otto prime serate in Rai per lei

Dopo l’addio a Mediaset ed un ormai lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, sembrerebbe essere giunto il tempo di un rientro di Barbara D’Urso, con un progetto interessante che fa già discutere. Al momento è solo un’indiscrezione che potrebbe essere confermata domani quando i vertici Rai si incontreranno per valutare i nuovi palinsesti.

Da tempo in nome di Barbara D’Urso viene accostato alla Rai e le voci che circolano in queste ore sembrerebbero andare in quella direzione. Per lei pronte 8 prime serate il venerdì sera con un programma in stile “Carramba”