Barbara d’Urso è la nuova giurata di Ballando con le Stelle: a breve l’annuncio ufficiale

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Si parla da tempo della possibilità che Barbara d’Urso approdi nella giuria di Ballando con le Stelle. Fino a poche settimane fa sembrava però che non fossero riusciti a raggiungere un accordo in termini economici.

Nella precedente edizione del programma di Milly Carlucci la nota conduttrice ha partecipato come concorrente. Quest’anno tornerà nei panni di giurata al posto di Selvaggia Lucarelli? Stando a quanto reso noto su Dagospia da Giuseppe Candela è stato fatto tanto rumore per nulla perché sarà proprio Barbara d’Urso la quinta giurata di Ballando con le Stelle.

Barbara d’Urso nel cast di Ballando con le Stelle, sarà la nuova giurata: quando verrà ufficializzata la novità

Il noto giornalista ha fatto sapere che non è stato posto nessun veto e che dopo qualche iniziale dubbio era stato già raggiunto da mesi l’accordo con Milly Carlucci e l’azienda, mancava però quello economico. Sembra che la firma sia arrivata solo di recente, anche se la notizia non è stata ancora ufficializzata.

Su Dagospia si legge che il ruolo di Barbara d’Urso come giurata di Ballando con le Stelle verrà annunciato durante la conferenza stampa del programma. Quando? Giovedì 1 ottobre 2026. Intanto i concorrenti si stanno preparando per affrontare la prima puntata che andrà in onda su Rai Uno sabato 3 ottobre 2026.