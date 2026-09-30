Arriva l’annuncio tanto atteso: la seconda ambulanza resta a Manfredonia!

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MANFREDONIA – Pochi istanti fa il sindaco Domenico La Marca ha telefonato alla redazione de ilsipontino.net per darci (felicissimo) una grande notizia, che tutti attendevamo. LA SECONDA AMBULANZA RESTA A MANFREDONIA!

Da quando nei giorni scorsi si era paventata la possibilità che la ASL “Tagliasse” la seconda ambulanza del 118 di Manfredonia c’era stata una “sommossa” popolare che era scaturita in un sit-in di protesta previsto per oggi alle 18.00 in Piazza del Popolo.

Il sindaco scrive: “Fare delle scelte, soprattutto quando si parla di sanità, non significa semplicemente riorganizzare un servizio. Significa assumersi una responsabilità e avere attenzione verso le persone e verso i territori.

Sono stati giorni intensi, nei quali è stata messa in discussione la presenza della seconda ambulanza del 118 a Manfredonia. Una prospettiva che, come Amministrazione, abbiamo ritenuto necessario affrontare con determinazione, portando al tavolo istituzionale le ragioni di una comunità e le caratteristiche di un territorio che non può essere valutato soltanto attraverso i numeri.

La seconda ambulanza, per Manfredonia, non è qualcosa in più: è uno strumento necessario per garantire la sicurezza, la salute e, nei casi più gravi, la vita delle persone.

Per questo voglio ringraziare il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’Assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia e l’Assessore regionale Raffaele Piemontese per essersi messi in ascolto e per aver contribuito, insieme agli altri interlocutori istituzionali, a salvaguardare questo presidio fondamentale.

Un ringraziamento va anche Commissione Salute del Comune di Manfredonia, che ha accompagnato l’Amministrazione in questi giorni, lavorando con serietà e responsabilità, mettendo al centro esclusivamente l’interesse della nostra comunità.

E grazie alla Direttrice Generale dell’ASL Foggia, Tiziana Di Matteo, per il confronto e per l’attenzione dimostrata verso le esigenze del nostro territorio.

La riorganizzazione della sanità è un percorso necessario e complesso. Siamo convinti che possa e debba essere affrontato con un principio chiaro: efficientare dove è possibile, evitare gli sprechi, ma senza mai indebolire la capacità di risposta nei territori.

Manfredonia ha una conformazione particolare, distanze importanti e un territorio che si estende ben oltre il centro abitato. Le nostre ambulanze effettuano migliaia di interventi ogni anno e, quando un mezzo è impegnato in un trasferimento verso altri presidi ospedalieri, la presenza di una seconda ambulanza diventa ancora più importante per non lasciare scoperta la comunità.

Oggi portiamo a casa un risultato importante.

Ma continuiamo a lavorare perché nessun territorio venga lasciato solo e perché la salute dei cittadini resti sempre la priorità.